Cüneyt Yüksel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Prof. Dr. Cüneyt Yüksel'in hayatı ve biyografisi!
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AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Yüksel'in hayatı, biyografisi ve kariyeri merak edildi. Peki, Cüneyt Yüksel kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Cüneyt Yüksel ile ilgili detaylar haberimizde...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Cüneyt Yüksel geliyor. Peki, Cüneyt Yüksel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Cüneyt Yüksel'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
PROF. DR. CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?
Prof. Dr. Cüneyt Yüksel (1 Ocak 1970, Mardin) Türk siyasetçidir. Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin 23. dönem milletvekilidir.
Erken yaşamı ve kariyeri
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Harvard Üniversitesinde yüksek lisans ve Stanford Üniversitesinde doktora eğitimlerini tamamladı.
Siyasi kariyeri
2007 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Mardin milletvekili seçilmiştir.
Prof. Dr. Cüneyt Yüksel AK Parti MKYK Üyesi'dir ve 23. Dönem Milletvekili'dir. Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, 28. Dönem İstanbul Milletvekili Adayı'dır.