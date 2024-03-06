Cüneyt Oğuz kimdir? Memleket Partisi İzmir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Belediye Başkan adayı ise Cüneyt Oğuz oldu. Cüneyt Oğuz kimdir? Cüneyt Oğuz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

CÜNEYT OĞUZ KİMDİR?

Cüneyt Oğuz, 1971 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk, orta ve üniversite eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra İngiltere'ye giderek yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu süreçte, Londra'da yatırım bankacılığı alanında çalışmalar yaptı ve serbest ticaretle uğraştı. Yaklaşık 17 yıl Londra'da yaşadıktan sonra 2014 yılında İzmir'e döndü. Cüneyt Oğuz, halen inşaat ve gayrimenkul sektöründe çalışmaktadır. İş hayatındaki deneyimlerini ve birikimlerini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde de değerlendireceği tahmin edilmektedir. Memleket Partisi'nin İzmir adayı olarak belirlenen Cüneyt Oğuz'un, İzmir'de siyaset sahnesinde nasıl bir rol üstleneceği ve seçim sürecindeki performansı merakla beklenmektedir.