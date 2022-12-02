Cüneyt Kıran kimdir? Cüneyt Kıran kaç yaşında, nereli? Dünya Kupası'nı anlatan spiker Cüneyt Kıran kimdir?
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2 Aralık günü oynanan Kanada- Fas maçını ikinci yarısının anlatımını devralan Cüneyt Kıran'ın kim olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Dünya Kupası heyecanı son hızla devam ederken maçın anlatımını yapan spikerler de merak ediliyor. Peki, Cüneyt Kıran kimdir? Cüneyt Kıran kaç yaşında, nereli? Dünya Kupası'nı anlatan spiker Cüneyt Kıran kimdir?
Cüneyt Kıran kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Dünya Kupası maçını anlatan başarılı spiker hakkında merak edilenler var. Peki, Cüneyt Kıran kimdir? Cüneyt Kıran kaç yaşında, nereli? Dünya Kupası'nı anlatan spiker Cüneyt Kıran kimdir?
CÜNEYT KIRAN KİMDİR?
2012 Londra Olimpiyatları'nda başarılı anlatımıyla dikkatleri üzerine çekmişti. TRT Spor'da spikerlik görevi yapmaktadır. 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara Lisesi'nden sonra eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde devam etti. 1989 yılında TRT'de spikerlik görevine başladı.