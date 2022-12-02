Cüneyt Kıran kimdir? Cüneyt Kıran kaç yaşında, nereli? Dünya Kupası'nı anlatan spiker Cüneyt Kıran kimdir?

2 Aralık günü oynanan Kanada- Fas maçını ikinci yarısının anlatımını devralan Cüneyt Kıran'ın kim olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Dünya Kupası heyecanı son hızla devam ederken maçın anlatımını yapan spikerler de merak ediliyor. Peki, Cüneyt Kıran kimdir? Cüneyt Kıran kaç yaşında, nereli? Dünya Kupası'nı anlatan spiker Cüneyt Kıran kimdir?