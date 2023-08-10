Cüneyt Epcim kimdir? Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişi Cüneyt Epcim hayatı ve biyografisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Peki, Cüneyt Epcim kimdir? Cüneyt Epcim nereye, hangi ile atandı? Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişi Cüneyt Epcim hayatı ve biyografisi

Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişleri kimdir? Sorusu, yapılan atama ile birlikte gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valisi olarak görevlendirilirken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Erzincan Valisi oldu. Peki, Cüneyt Epcim kimdir? Cüneyt Epcim nereye, hangi ile atandı? Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişi Cüneyt Epcim hayatı ve biyografisi

CÜNEYT EPCİM KİMDİR?

Vali Cüneyt Epcim, 1981 tarihinde Amasya'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Samsun ve Amasya' da tamamladı. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2004 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 91. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Burdur - Çavdır ile Afyonkarahisar - Evciler ilçelerinde vekalet görevlerinde bulundu. 2005-2006 yıllarında İngiltere Manchester Üniversitesi'nde Dil Eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi üzerine eğitim aldı. 2015-2016 yıllarında İngiltere Coventry Üniversitesinde Internatıonal Human Resource Management programına katılarak Yüksek Lisans (MBA) derecesi almıştır. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresince düzenlenen 36. dönem Kamu Diplomasisi kursuna katılmıştır.

- 2007 - 2008 yıllarında Afyonkarahisar - Başmakçı Kaymakamlığı

- 2008 - 2010 yıllarında Artvin - Ardanuç Kaymakamlığı

- 2010 - 2014 yılları arasında Çorum – Mecitözü Kaymakamlığı

- 2014 – 2019 yılları arasında Hakkari Vali Yardımcılığı

- 11/10/2016 – 15/04/2019 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hakkari Belediye Başkan Vekili görevlerinde bulunmuştur.

18 Temmuz 2019 Tarihli ve 30835 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/200 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bayburt Valisi olarak atanmıştır.