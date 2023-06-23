TFF'de yeni dönemin başlamasıyla birlikte başkan Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu'nda çarpıcı bir değişikliğe gidecek. Merak edilenler arasında ise Cüneyt Çakır MHK başkanı mı olacak? Cüneyt Çakır yeni görevi ne olacak? soruları yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, 4 yıl daha görevine devam edecek. Büyükekşi'nin yeni döneminde MHK'yi, eski hakem Cüneyt Çakır'a emanet edeceği konuşuluyor. Futbolseverler ise Cüneyt Çakır MHK başkanı mı olacak? Cüneyt Çakır yeni görevi ne olacak? sorularını araştırıyor.

CÜNEYT ÇAKIR MHK BAŞKANI MI OLACAK?

TFF'de yeni dönemin başlamasıyla birlikte başkan Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu'nda çarpıcı bir değişikliğe gidecek. Büyükekşi'nin Lale Orta'nın görevine son vererek Cüneyt Çakır'ı MHK'nin başına getireceği iddia ediliyor.

Sözcü'nün haberine göre TFF'nin yeni döneminde Merkez Hakem Kurulu sil baştan değişiyor. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin koltuğu Lale Orta'dan alarak Cüneyt Çakır'a vereceği iddia edildi.

OPERASYON YAZA SARKTI

Geçen sezon hakemlikten el çektirilen Cüneyt Çakır'ın, MHK başkanı olması konusunda ise bazı Süper Lig ekipleri endişeli. Çakır'ın MHK'nin başına geçmesinin geçen sezon gündeme geldiği ancak statü gereği operasyonun yaz aylarına sarktığı ifade edildi.