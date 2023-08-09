FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır komşu ülkenin Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Bunun ardından futbol severler Cüneyt Çakır hangi lige gitti, hangi ülkede görev yapıyor 2023? merak etti. İşte detaylar...

Türk futbolunun efsane hakemi Cüneyt Çakır büyük bir sürprize imza attı. FIFA kokartlı eski hakem, Gürcistan Futbol Federasyonu tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Peki, Cüneyt Çakır hangi lige gitti, hangi ülkede görev yapıyor 2023? Cüneyt Çakır Gürcistan'a mı gitti? İşte bilgiler...

CÜNEYT ÇAKIR HANGİ ÜLKEDE GÖREV YAPACAK, HANGİ LİGE GİTTİ 2023?

FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Eski FIFA (2006-2022) ve UEFA (2010-2022) hakemi Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu'nun hakem departmanının başına geçecek. Deneyimli hakem bugün SFF Genel Sekreteri tarafından Crystalbeth Ulusal Ligi ve Crystalbeth Ulusal Ligi 2 hakemleriyle yapılan bir toplantıda tanıtıldı." ifadeleri kullanıldı.

Cüneyt Çakır, 2006'da FIFA kokartı alırken, Haziran 2011'de ise UEFA tarafından UEFA Elit Hakem kategorisine yükseltilmişti. Çakır, 2014 ve 2018 Dünya Kupası maçlarında da görev yapmıştı.

CÜNEYT ÇAKIR KİMDİR?

Cüneyt Çakır (d. 23 Kasım 1976, İstanbul), Türk eski futbol hakemi ve sigortacı.

Aslen Derepazarılı olan babası eski hakem ve MHK eski asbaşkanı olan Serdar Çakır'dır. Kariyerinde UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nın yer aldığı 5 yarı final hakemliği bulunan Cüneyt Çakır, FIFA'nın atamasıyla Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte hem UEFA Avrupa Şampiyonası ilk FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Doğan Babacan'dan sonra ikinci Türk hakemidir. Duran ve Ongun, FIFA Dünya Kupası'nda görev alan ilk yardımcı hakemler olarak kayıtlara geçti. Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona-Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar liginde final yöneten ilk Türk hakem olmuştur.

2021'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 21. yüzyıl'ın en iyi ikinci hakemi seçildi. 2001-2020 arasını kapsayan ve jüri oylarıyla belirlenen en iyiler sıralamasında, Alman Felix Brych 141 puanla ilk sırada yer alırken, 140 puanla Cüneyt Çakır ikinci ve İngiliz hakem Howard Webb 137 puanla üçüncü sırada yer aldı.

9 Ağustos 2023 tarihinde Gürcistan Futbol Federasyonu MHK başkanı olduğu açıklandı.