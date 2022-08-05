Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı mı, neden bıraktı?

Dünya genelindeki organizasyonlarda Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden Cüneyt Çakır'ın hakemlik kariyerini sonlandırıp sonlandırmayacağına ilişkin açıklamayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptı. Peki, Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı mı? Cüneyt Çakır hakemliği neden bıraktı? İşte detaylar haberimizde...

CÜNEYT ÇAKIR HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI, NEDEN BIRAKTI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, beIN Sports canlı yayınına katıldı. Büyükekşi yaptığı açıklamada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yurt dışından birçok teklif aldığını ancak hakemlik kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istediğini söyledi. UEFA son olarak Cüneyt Çakır'a 2 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanan Ludogorets-Dinamo Zagreb maçında görev vermişti. MHK ise Süper Lig'in ilk hafta maçlarında Cüneyt Çakır'a görev vermedi.

CÜNEYT ÇAKIR HAKEMLİĞİ YURT DIŞINDA MI YAPACAK?

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, beIN Sports'ta katıldığı programda Çakır'ın alt kademedeki hakemlere eğitip vermek isteğini paylaştı. TFF Başkanı Büyükekşi'nin sözleri şöyle;

"Geçen hafta Bolu'da bir kamp, seminer gerçekleştirdik. Seminerde MHK'ye Cüneyt Çakır hocamız başvurmuş, yurt dışından birçok teklif aldığını söyledi. Birçok teklif aldığını ancak hakemlik kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istediğini söyledi. Cüneyt Çakır hakemliği bırakmak istediğini TFF'ye bildirdi. Sonraki dönemde de alt kademedeki hakemlere eğitip vermek, yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istiyorum. Bu camiaya katkı sağlayacağım dedi. Türk futbol ailesine borcunu böyle ödemek istediğini söyledi."

CÜNEYT ÇAKIR KİMDİR?

Cüneyt Çakır (d. 23 Kasım 1976, İstanbul), Türk futbol hakemi ve sigortacı. Aslen Derepazarılı olan babası eski hakem ve MHK eski asbaşkanı olan Serdar Çakır'dır. Kariyerinde UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nın yer aldığı 5 yarı final hakemliği bulunan Cüneyt Çakır, FIFA'nın atamasıyla Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte hem UEFA Avrupa Şampiyonası ilk FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Doğan Babacan'dan sonra ikinci Türk hakemidir. Duran ve Ongun, FIFA Dünya Kupası'nda görev alan ilk yardımcı hakemler olarak kayıtlara geçti. Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona-Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar liginde final yöneten ilk Türk hakem olmuştur.

2021'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 21. yüzyıl'ın en iyi ikinci hakemi seçildi. 2001-2020 arasını kapsayan ve jüri oylarıyla belirlenen en iyiler sıralamasında, Alman Felix Brych 141 puanla ilk sırada yer alırken, 140 puanla Cüneyt Çakır ikinci ve İngiliz hakem Howard Webb 137 puanla üçüncü sırada yer aldı.