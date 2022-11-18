Futbol müsabakalarında adını her zaman duyduğumuz isimlerden biri olan Cüneyt Çakır'ın hakemliği ne zaman bırakacağı merak ediliyor. Arama motorlarında Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı mı? Cüneyt Çakır jübile mi yapıyor? Cüneyt Çakır ne zaman jübile yapacak? soruları aratılıyor.

Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı mı? sorusu merak ediliyor. Türkiye'nin bilindik ismi Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakacağına dair çıkan haberlerin üzerine futbolseverler Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı mı? Cüneyt Çakır jübile mi yapıyor? sorularının yanıtını merak etti. İşte detaylar...

CÜNEYT ÇAKIR HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

Bir süre önce Cüneyt Çakır hakemliği bıraktığını açıklamıştı. TFF ise Cüneyt Çakır'ın jübilesini Türkiye- Çekya maçında yapmasını UEFA'ya sunmuştu. UEFA TFF'nin isteğini onaylamasının ardından Cüneyt Çakır, Türkiye- Çekya hazırlık maçının ilk 5 dakikası ile hakemlik kariyerini sonlandıracak. Milli maç ile jübile yapan ilk isim ise Cüneyt Çakır olacak.