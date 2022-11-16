Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı mı? Eski futbol hakemi Cüneyt Çakır, Türkiye - İskoçya maçında hakemlik kariyerinin son düdüğünü çalacak. Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı mı? Cüneyt Çakır hakemliği neden bıraktı? Merak ediliyordu. İşte detaylar...

CÜNEYT ÇAKIR HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

Cüneyt Çakır, 16 Kasım 2022 tarihindeki Türkiye - İskoçya maçında son kez düdük çaldı ve hakemliği bıraktı.

CÜNEYT ÇAKIR KİMDİR?

Cüneyt Çakır 23 Kasım 1976, İstanbul doğumlu eski Türk futbol hakemidir. Aslen Derepazarılı olan babası eski hakem ve MHK eski asbaşkanı olan Serdar Çakır'dır.[4] Kariyerinde UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nın yer aldığı 5 yarı final hakemliği bulunan Cüneyt Çakır, FIFA'nın atamasıyla Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte hem UEFA Avrupa Şampiyonası ilk FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Doğan Babacan'dan sonra ikinci Türk hakemidir. Duran ve Ongun, FIFA Dünya Kupası'nda görev alan ilk yardımcı hakemler olarak kayıtlara geçti. Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona-Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar liginde final yöneten ilk Türk hakem olmuştur.

2021'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 21. yüzyıl'ın en iyi ikinci hakemi seçildi. 2001-2020 arasını kapsayan ve jüri oylarıyla belirlenen en iyiler sıralamasında, Alman Felix Brych 141 puanla ilk sırada yer alırken, 140 puanla Cüneyt Çakır ikinci ve İngiliz hakem Howard Webb 137 puanla üçüncü sırada yer aldı.

4 Ağustos 2022 tarihinde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu.