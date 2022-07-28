Cüneyt Asan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cüneyt Asan hayatı ve biyografisi!

Cüneyt Asan kimdir? FOX TV'de yeni başlayacak olan İlker Ayrık'ın sunuculuğunu yaptığı Kazanan Restoran programının jüri üyeleri arasında yer alan Cüneyt Asan hakkında Cüneyt Asan kimdir? Cüneyt Asan evli mi? Cüneyt Asan kaç yaşında, nereli gibi sorular merak ediliyor. Peki, Cüneyt Asan nereli? Cüneyt Asan kim? İşte detaylar...

CÜNEYT ASAN KİMDİR?

Cüneyt Asan 1959 yılında Erzincan'da doğdu. 2 yaşındayken İstanbul'a geldi. İlkokul 3. sınıftayken Bostancı – Kasaplar çarşısında, kasapta çırak olarak çalışmaya başladı. Çıraklıktan ustabaşçılığa geçiş sürecini yaşadığı kasaptan, 1980 yılında askerlik görevini yerine getirebilmek için ayrıldı. 1984'te evlendi ve şu an da 3 erkek çocuğu vardır. Askerlik dönüşü, çalışmış olduğu kasabı satın alarak birlikte bir ortaklığa adım atıp, toptan ve perakende et işi yapmaya başladı. Ortaklığın 5. yılında kendi et üretimlerini yapabilmek amacı ile Tekirdağ -Malkara 'da et üretim çiftliğini kurdular.

1992 yılında restorancılık sektörüne taşınma kararı alıp, ilk Günaydın Restaurant'ı Küçükyalı Çamlık'ta kurdular. Artan müşteri talebini karşılayabilmek için 1994 yılında Bostancı şubesine taşınmıştır. Daha sonra ise Suadiye, Etiler ve Kozyatağı şubeleri faaliyete geçmiştir. Günaydın Et, bugün her biri öz sermaye ile kurulmuş olan 37 şube, 1 merkez lojistik ve 1 merkez depo olmakla birlikte restoran sektöründe Türkiye'nin devleri arasındadır.

Şu anda FOX TV'de yayınlanan Kazanan Restoran programında sunuculuk yapmaktadır.