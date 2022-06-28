Cüneyt Arkın vasiyeti ne? Cüneyt Arkın mirasını kime bıraktı?

Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran 85 yaşındaki ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, dün gece evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran usta oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Cüneyt Arkın mirasını kime bıraktı? Cüneyt Arkın vasiyeti ne?

CÜNEYT ARKIN VASİYETİ NE?

Vasiyetiyle ilgili de konuşan Arkın, atlara olan ilgisinden dolayı "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni anne ve babamın yanına gömün dedim" ifadelerini kullanmıştı.

CÜNEYT ARKIN MİRASINI KİME BIRAKTI?

Cüneyt Arkın, daha önce Bilal Özcan'ın 'Laf Aramızda' programına katılmış, sohbet esnasında vasiyetini açıklamıştı. Bu zamana kadar kazandığı paralarla yatırım yapmadığını söyleyen Arkın, "Biz paranın da şöhretin de kıymetini bilmedik. Bir dükkan bir şey yapmadık. Bilmiyorum çok uzun yaşarsam sefalet içinde kalabilirim, ölebilirim. Ya çalışacaksın ya bir yerden para gelecek. Yalnız benim bir huyum vardır babamdan kalma, '3 kuruş kazanırsan bir kuruşunu biriktireceksin' derdi. Biriktirdim. Ancak bir yatırım yapmadık, akıllılık yapmadık. Hazır para ne kadar dayanır ki. İyi ki biriktirmişim iyi ki. Levent'te oturduğum eve güveniyordum. Onu sattığım zaman karı koca başımızı sokacağımız bir ufak yerimiz olabilirdi. Kalan parayla da yaşardık. Sit alanı ilan etmişler orayı. Yani benim evim 5 liraysa 1 liraya satamıyorsun şimdi alan da bir şey yapamaz çünkü. Yalnız bir şey var. Ben köylüyüm zorluklarla baş etmeyi severim" demişti.

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