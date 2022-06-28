Cüneyt Arkın neden öldü? Cüneyt Arkın hastalığı neydi?

Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Cüneyt Arkın hastalığı neydi?

Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

ORHAN GENCEBAY: HASTAYDI VE DURUMU İYİ DEĞİLDİ

CNN Türk'e bağlanan Orhan Gencebay, Hepimizin başı sağ olsun. Çok önemli izler bıraktı. Allah gani gani rahmet eylesin. Son zamanlarda hastaydı, durumu iyi değil diye duyuyorduk. O sinemamızda gelen kimsenin yapamayacağı sahneleri yapmıştı. Allah rahmet eylesin. Cüneyt arkının değerini nesiller boyu bilirler. Dünya starı olabilecek birisiydi" dedi.

"KALBİ DURDU, CANLADIRMA ÇABALARINA RAĞMEN KAYBETTİK"

Açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.