Cüneyt Arkın'ın kaç çocuğu var? Cüneyt Arkın'ın çocukları kim?

Cüneyt Arkın kaç çocuğu var? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi. Ölümü sonrası özel hayatı merak konusu olan usta oyuncu hakkında Cüneyt Arkın kaç çocuğu var? Cüneyt Arkın çocukları kim? merak konusu oldu. İşte detaylar...

CÜNEYT ARKIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Cüneyt Arkın'ın 3 çocuğu vardır: Murat Arkın, Filiz Canlı, Kaan Cüreklibatır

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu.

İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.

Asıl mesleği doktorluğu bırakan Arkın, 1963'te oyunculuğa başladı. Birçok filmde rol alan usta oyuncu, çok sayıda da ödül aldı.

Cüneyt Arkın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, 8 Eylül 1937'deEskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

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