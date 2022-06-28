Cüneyt Arkın hangi filmlerde oynadı?
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Dün gece geç saatlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen 85 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haber sonrası Cüneyt Arkın hangi filmlerde oynadı merak edildi.
Gurbet Kuşları, Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı ve Kara Murat gibi sayısız projeye imza atan Türk sinemasının efsane sanatçılarından Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Peki, Cüneyt Arkın hangi filmlerde oynadı?
CÜNEYT ARKIN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın 8 Eylül 1937 doğumludur ve 84 yaşındadır. Liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi'nde okuyan Arkın, 1961'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. Halit Refiğ'in teklifi ile sinemaya başlayan Arkın, Türk sinemasının en değerli oyuncularından biri oldu. Refiğ'in teklifi ile sinemaya yönelen Arkın, o dönemde İstanbul'a gitti ve altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Bu eğitimde öğrendiklerini Battalgazi ve Malkoçoğlu filminde uygulayan Arkın, Türk sinemasına yeni bir tarz getirdi. Başarılı çalışmalara imza atan Arkın kısa sürede avantür filmlerinin aranan oyuncusu oldu. 300'den fazla filmde rol alan Arkın yönetmenlik, yapımcılık ve senaristlik de yaptı.
1963'ten beri oyunculuk alanında birçok ödülün sahibi olan Arkın, 1999'da "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden, 2013'te "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü"nü Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan, 2013'te "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nden, 2013'te "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"nü ise 2013 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nden aldı.
Arkın, 1967-1968 yılları arasında Güler Mocan ile evli kaldı. 1966'da kızı Filiz'i kucağına aldı. Arkın 1972'den beri Betül Cüreklibatır ile evli.
Filmleri
Gurbet Kuşları
Aşk ve Kin
Gözleri Ömre Bedel
Hepimiz Kardeşiz
Ayşecik Çıtı Pıtı Kız
İstanbul Sokaklarında
Günah Kadınları
Sıkı Dur Geliyorum
Yalnız Değiliz
Çöpçatanlar Kampı
Cehennem Arkadaşları
Yankesici Kız
Şoför Nebahat ve Kızı
İstanbul'un Kızları
Kırık Hayatlar
Sürtük
Dudaktan Kalbe
Serseri Aşık
Sevgim Ve Gururum
Haremde Dört Kadın
İnatçı Gelin
Ah Bu Dünya
Devlerin Kavgası
Horasan'dan Gelen Bahadır
Ölüme Kadar
Sevişmek Yasak
Silahların Sesi
Canım Sana Feda
Aşk ve İntikam
Horasan'ın Üç Atlısı
Fakir Gencin Romanı
Satılık Kalb
Prangalı Şehzade
Dişi Düşman
Fakir Bir Kız Sevdim
İntikam Uğruna
Kıskanç Kadın
Malkoçoğlu
Acı Tesadüf
Karanlıklar Meleği
Şafakta Üç Kurşun
Ayrılık Şarkısı
İki Yabancı
Kolsuz Kahraman
İntikam Ateşi
Yakut Gözlü Kedi
Damgalı Adam
Göklerdeki Sevgili
Cibali Karakolu
Affedilmeyen
Suçsuz Firari
Çıtkırıldım
Yıkılan Yuva
Kırbaç Altında
Malkoçoğlu Krallara Karşı
Alpaslan'ın Fedaisi Alpago
Bir Şoförün Gizli Defteri
Cici Gelin
Ringo Kid
Seni Affedemem
Yüzbaşı Kemal / Acı İntikam
Zengin Ve Serseri
Hacı Murat
Namus Borcu
İdam Günü
Zehirli Hayat
Pranga Mahkûmu
Silahlı Paşazade
Artık Sevmeyeceğim
Şafak Sökmesin
Eşkiya Halil (Haydut)
Belalı Hayat
Malkoçoğlu Kara Korsan
Gök Bayrak
Kader
Köroğlu
İlk ve Son
Yüzbaşının Kızı
Beş Ateşli Kadın
Baharda Solan Çiçek
Hacı Murat Geliyor
Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru)
Sevgili Babam
Vatan Ve Namık Kemal
İnsanlar Yaşadıkça
Lekeli Melek
Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor
Osmanlı Kartalı
Ala Geyik
Melikşah
Büyük Yemin
Aşk Mabudesi
Hayat Kavgası
Malkoçoğlu Cem Sultan
Arım, Balım, Peteğim
Selahattin Eyyubi
Ferhat ile Şirin
Yarım Kalan Saadet
Yusuf İle Züleyha / Hazreti Yusuf
Hayatım Sana Feda
Adsız Cengaver
Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
Vahşi Çiçek
Herşey Oğlum İçin
İki Esir
Battal Gazi Destanı
Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri
Fakir Aşıkların Romanı
Cehenneme Bir Yolcu
Severek Ayrılalım
Küçük Sevgilim
Satın Alınan Koca
Adını Anmayacağım
Oyun Bitti
Hak Yolu
Mahkum
Murat İle Nazlı
Hayatımın En Güzel Yılları
Çöl Kartalı
Günahsızlar
Yaralı Kurt
Alın Yazısı
Zafar
Battal Gazi'nin İntikamı
Kara Murat: Fatih'in Fedaisi
Yumurcak Küçük Kovboy
Kuşçu
Çaresizler
Vurgun
Battal Gazi Geliyor
Gönülden Yaralılar
Yanaşma
Acı Hayat
Kara Murat Fatih'in Fermanı
Oğul
Belalılar
Dayı
Kin
Bırakın Yaşayalım
Babalık
Kara Murat Ölüm Emri
Önce Vatan
Yalnız Adam
Battal Gazi'nin Oğlu
Ayrı Dünyalar
Karateciler İstanbul'da
Polizia Brancola Nel Buio, La
İnsan Avcısı
Babanın Oğlu
Cemil
Deli Yusuf
Kılıç Aslan
Soysuzlar
Babacan
Babaların Babası
Şafakta Buluşalım
Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
Üç Kağıtçılar / Che Carambole Ragazzi
Tek Başına
Tuzak
Yarınsız Adam
Darbe
Babanın Suçu
Deli Şahin
Hınç
Korkusuz Cengaver
Mağlup Edilemeyenler
Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı / Kara Murat, La Belva Dell'Anatolia
Sevgili Oğlum
İstasyon
Akrep Yuvası
Hakanlar Çarpışıyor / Altay'dan Gelen Yiğit
Güneş Ne Zaman Doğacak
Baba Ocağı
Adalet
Satılmış Adam
Yıkılmayan Adam
Cemil Dönüyor
Kara Murat Denizler Hakimi
Baskın
Gelincik
İnsanları Seveceksin
Maden
Baba Kartal
Kaplanlar Ağlamaz
Ölüm Görevi
Görünmeyen Düşman
Kara Murat Devler Savaşıyor
Vahşi Gelin
Kılıç Bey
Küskün Çiçek
Vatandaş Rıza
İki Cambaz
Kanun Gücü
Üç Tatlı Bela
Üç Sevgilim
Canikom
Süpermenler
Sarışın Tehlike
Destan
Kartal Murat
Rahmet Ve Gazap
Rüzgar
Takip
İntikam Yemini
Kader Arkadaşı
Öğretmen Kemal
Önce Hayaller Ölür
Acı Günler
Su
Unutulmayanlar
Son Savaşçı
Dört Yanım Cehennem
Gırgır Ali
Ölümsüz
Kelepçe
Kanije Kalesi
Son Akın
Dünyayı Kurtaran Adam
Erkekçe
İdamlık
Çöl
En Büyük Yumruk
İntikam Benim
Ölüme Son Adım
Vahşi Kan
Yaşadıkça
Ölüm Savaşçısı
Dev Kanı
Deli Fişek
Bırakın Yaşasınlar
Kanun Kanundur
Kartal Bey
Birkaç Güzel Gün İçin
Alev Alev
Ateş Çemberi
Paramparça
Biz Bir Aileyiz
Paranın Esiri
Kanun Adamı
Kaplanlar
Bin Defa Ölürüm
Doruk
Kaçış
Kahreden Gençlik
Katiller de Ağlar
Mahkum
Veda
Sert Adam
Tokatçılar
Gırgır Hafiye
Ölümsüz Aşk
Kavga
Babasının Oğlu
Yalnız Adam
Kanca
Ölüm Avcısı
Sokak Kavgacısı
Kral Affetmez
Sokakların Kanunu
Silah Arkadaşları
Vazife Uğruna
Yedi Bela
Melek Yüzlü Cani / Nefret
Sen Ağlama
Sevdam Benim
Son Kahramanlar
Asılacak Adam
İnsan Avcıları
Cehennem Ateşi
Dört Hergele
Küçük Dostum
Şeytanın Oğulları
Damga
Sürgündeki Adam
Bitmeyen Adam
Dökülen Yapraklar
Yasak İlişki
Yaşamak
Bombacı
Şafak Sökerken
Babam Ve Ben
Muhteşem Serseri
Kızım ve Ben / Gurbet Kadını
Emanet
Eski Silah
Av
Polis Dosyası
İki Başlı Dev
Oğulcan
Tanık
Korkunun Bedeli
Gülün Bittiği Yer
Bıçak Sırtı
Gölge Ekibi
Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu
Çılgın Dersane
Çılgın Dersane Kampta
Afacanlar Sınıfı
Gulyabani
Panzehir
Kafes 2