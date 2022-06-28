Gurbet Kuşları, Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı ve Kara Murat gibi sayısız projeye imza atan Türk sinemasının efsane sanatçılarından Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Peki, Cüneyt Arkın hangi filmlerde oynadı?

CÜNEYT ARKIN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın 8 Eylül 1937 doğumludur ve 84 yaşındadır. Liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi'nde okuyan Arkın, 1961'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. Halit Refiğ'in teklifi ile sinemaya başlayan Arkın, Türk sinemasının en değerli oyuncularından biri oldu. Refiğ'in teklifi ile sinemaya yönelen Arkın, o dönemde İstanbul'a gitti ve altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Bu eğitimde öğrendiklerini Battalgazi ve Malkoçoğlu filminde uygulayan Arkın, Türk sinemasına yeni bir tarz getirdi. Başarılı çalışmalara imza atan Arkın kısa sürede avantür filmlerinin aranan oyuncusu oldu. 300'den fazla filmde rol alan Arkın yönetmenlik, yapımcılık ve senaristlik de yaptı.

1963'ten beri oyunculuk alanında birçok ödülün sahibi olan Arkın, 1999'da "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden, 2013'te "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü"nü Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan, 2013'te "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nden, 2013'te "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"nü ise 2013 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nden aldı.

Arkın, 1967-1968 yılları arasında Güler Mocan ile evli kaldı. 1966'da kızı Filiz'i kucağına aldı. Arkın 1972'den beri Betül Cüreklibatır ile evli.

Filmleri

Gurbet Kuşları

Aşk ve Kin

Gözleri Ömre Bedel

Hepimiz Kardeşiz

Ayşecik Çıtı Pıtı Kız

İstanbul Sokaklarında

Günah Kadınları

Sıkı Dur Geliyorum

Yalnız Değiliz

Çöpçatanlar Kampı

Cehennem Arkadaşları

Yankesici Kız

Şoför Nebahat ve Kızı

İstanbul'un Kızları

Kırık Hayatlar

Sürtük

Dudaktan Kalbe

Serseri Aşık

Sevgim Ve Gururum

Haremde Dört Kadın

İnatçı Gelin

Ah Bu Dünya

Devlerin Kavgası

Horasan'dan Gelen Bahadır

Ölüme Kadar

Sevişmek Yasak

Silahların Sesi

Canım Sana Feda

Aşk ve İntikam

Horasan'ın Üç Atlısı

Fakir Gencin Romanı

Satılık Kalb

Prangalı Şehzade

Dişi Düşman

Fakir Bir Kız Sevdim

İntikam Uğruna

Kıskanç Kadın

Malkoçoğlu

Acı Tesadüf

Karanlıklar Meleği

Şafakta Üç Kurşun

Ayrılık Şarkısı

İki Yabancı

Kolsuz Kahraman

İntikam Ateşi

Yakut Gözlü Kedi

Damgalı Adam

Göklerdeki Sevgili

Cibali Karakolu

Affedilmeyen

Suçsuz Firari

Çıtkırıldım

Yıkılan Yuva

Kırbaç Altında

Malkoçoğlu Krallara Karşı

Alpaslan'ın Fedaisi Alpago

Bir Şoförün Gizli Defteri

Cici Gelin

Ringo Kid

Seni Affedemem

Yüzbaşı Kemal / Acı İntikam

Zengin Ve Serseri

Hacı Murat

Namus Borcu

İdam Günü

Zehirli Hayat

Pranga Mahkûmu

Silahlı Paşazade

Artık Sevmeyeceğim

Şafak Sökmesin

Eşkiya Halil (Haydut)

Belalı Hayat

Malkoçoğlu Kara Korsan

Gök Bayrak

Kader

Köroğlu

İlk ve Son

Yüzbaşının Kızı

Beş Ateşli Kadın

Baharda Solan Çiçek

Hacı Murat Geliyor

Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru)

Sevgili Babam

Vatan Ve Namık Kemal

İnsanlar Yaşadıkça

Lekeli Melek

Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor

Osmanlı Kartalı

Ala Geyik

Melikşah

Büyük Yemin

Aşk Mabudesi

Hayat Kavgası

Malkoçoğlu Cem Sultan

Arım, Balım, Peteğim

Selahattin Eyyubi

Ferhat ile Şirin

Yarım Kalan Saadet

Yusuf İle Züleyha / Hazreti Yusuf

Hayatım Sana Feda

Adsız Cengaver

Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

Vahşi Çiçek

Herşey Oğlum İçin

İki Esir

Battal Gazi Destanı

Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri

Fakir Aşıkların Romanı

Cehenneme Bir Yolcu

Severek Ayrılalım

Küçük Sevgilim

Satın Alınan Koca

Adını Anmayacağım

Oyun Bitti

Hak Yolu

Mahkum

Murat İle Nazlı

Hayatımın En Güzel Yılları

Çöl Kartalı

Günahsızlar

Yaralı Kurt

Alın Yazısı

Zafar

Battal Gazi'nin İntikamı

Kara Murat: Fatih'in Fedaisi

Yumurcak Küçük Kovboy

Kuşçu

Çaresizler

Vurgun

Battal Gazi Geliyor

Gönülden Yaralılar

Yanaşma

Acı Hayat

Kara Murat Fatih'in Fermanı

Oğul

Belalılar

Dayı

Kin

Bırakın Yaşayalım

Babalık

Kara Murat Ölüm Emri

Önce Vatan

Yalnız Adam

Battal Gazi'nin Oğlu

Ayrı Dünyalar

Karateciler İstanbul'da

Polizia Brancola Nel Buio, La

İnsan Avcısı

Babanın Oğlu

Cemil

Deli Yusuf

Kılıç Aslan

Soysuzlar

Babacan

Babaların Babası

Şafakta Buluşalım

Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı

Üç Kağıtçılar / Che Carambole Ragazzi

Tek Başına

Tuzak

Yarınsız Adam

Darbe

Babanın Suçu

Deli Şahin

Hınç

Korkusuz Cengaver

Mağlup Edilemeyenler

Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı / Kara Murat, La Belva Dell'Anatolia

Sevgili Oğlum

İstasyon

Akrep Yuvası

Hakanlar Çarpışıyor / Altay'dan Gelen Yiğit

Güneş Ne Zaman Doğacak

Baba Ocağı

Adalet

Satılmış Adam

Yıkılmayan Adam

Cemil Dönüyor

Kara Murat Denizler Hakimi

Baskın

Gelincik

İnsanları Seveceksin

Maden

Baba Kartal

Kaplanlar Ağlamaz

Ölüm Görevi

Görünmeyen Düşman

Kara Murat Devler Savaşıyor

Vahşi Gelin

Kılıç Bey

Küskün Çiçek

Vatandaş Rıza

İki Cambaz

Kanun Gücü

Üç Tatlı Bela

Üç Sevgilim

Canikom

Süpermenler

Sarışın Tehlike

Destan

Kartal Murat

Rahmet Ve Gazap

Rüzgar

Takip

İntikam Yemini

Kader Arkadaşı

Öğretmen Kemal

Önce Hayaller Ölür

Acı Günler

Su

Unutulmayanlar

Son Savaşçı

Dört Yanım Cehennem

Gırgır Ali

Ölümsüz

Kelepçe

Kanije Kalesi

Son Akın

Dünyayı Kurtaran Adam

Erkekçe

İdamlık

Çöl

En Büyük Yumruk

İntikam Benim

Ölüme Son Adım

Vahşi Kan

Yaşadıkça

Ölüm Savaşçısı

Dev Kanı

Deli Fişek

Bırakın Yaşasınlar

Kanun Kanundur

Kartal Bey

Birkaç Güzel Gün İçin

Alev Alev

Ateş Çemberi

Paramparça

Biz Bir Aileyiz

Paranın Esiri

Kanun Adamı

Kaplanlar

Bin Defa Ölürüm

Doruk

Kaçış

Kahreden Gençlik

Katiller de Ağlar

Mahkum

Veda

Sert Adam

Tokatçılar

Gırgır Hafiye

Ölümsüz Aşk

Kavga

Babasının Oğlu

Yalnız Adam

Kanca

Ölüm Avcısı

Sokak Kavgacısı

Kral Affetmez

Sokakların Kanunu

Silah Arkadaşları

Vazife Uğruna

Yedi Bela

Melek Yüzlü Cani / Nefret

Sen Ağlama

Sevdam Benim

Son Kahramanlar

Asılacak Adam

İnsan Avcıları

Cehennem Ateşi

Dört Hergele

Küçük Dostum

Şeytanın Oğulları

Damga

Sürgündeki Adam

Bitmeyen Adam

Dökülen Yapraklar

Yasak İlişki

Yaşamak

Bombacı

Şafak Sökerken

Babam Ve Ben

Muhteşem Serseri

Kızım ve Ben / Gurbet Kadını

Emanet

Eski Silah

Av

Polis Dosyası

İki Başlı Dev

Oğulcan

Tanık

Korkunun Bedeli

Gülün Bittiği Yer

Bıçak Sırtı

Gölge Ekibi

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu

Çılgın Dersane

Çılgın Dersane Kampta

Afacanlar Sınıfı

Gulyabani

Panzehir

Kafes 2

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