Cunda ya da Alibey Adası olarak da bilinen Cunda Adası nerede ve nasıl gidilir gündeme geliyor. Cunda Adası giriş ücretli mi ve Cunda Adası arabayla giriş var mı merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle beraber, denize girilecek yerler sıklıkla araştırılıyor. Peki, Cunda Adası nerede, nasıl gidilir? Cunda Adası arabayla giriş var mı? Cunda Adası giriş ücretli mi?

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CUNDA ADASI NEREDE?

Cunda ya da Alibey Adası, idari bakımdan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bir ada. Ayvalık koyundaki Ayvalık Adaları olarak adlandırılan irili ufaklı 22 adanın içerisinde yerleşime açık tek ada Alibey'dir. Türkiye'nin Ege Denizi'nde bulunan sırasıyla Gökçeada, Bozcaada ve Uzunada'dan sonra 4. büyük adasıdır. Konumu gereği Batı Anadolu'da deniz yollarının kesişme noktasında bulunan bir adadır. 13 Nisan 2023'te, Cunda Adası cumhurbaşkanlığı kararı ile doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

CUNDA ADASI NASIL GİDİLİR?

Cunda Adasına gitmek için karayolu ya da deniz yolu ile tercih yapılabilir. Ayrıca özel aracınız ile Cunda Adası'na giriş yapabilirsiniz.

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunuyor. Önemli turizm merkezlerinden Ayvalık ile Cunda adası arasında yer alan köprü, İstanbul'daki boğaz köprüsünün açılmasından 9 yıl evvel hizmete girmiş. Ege Denizi kıyısındaki önemli turizm merkezlerinden Ayvalık ile Cunda adası arasında 1964 yılında yapılan " Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü"nden özellikle yaz aylarında yüz binlerce araç geçiyor. 54 metre uzunluğundaki köprünün iki yanındaki ' Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü' yazılı tabelalar ilgi çekerken, tatile gelen vatandaşlar da bu köprünün üzerinde balık avlamanın zevkini yaşıyor.

CUNDA ADASI ARABAYLA GİRİŞ VAR MI?

Cunda Adası'na ücretsiz arabayla giriş vardır.

CUNDA ADASI GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Cunda Adası'na giriş ücreti bulunmamaktadır.