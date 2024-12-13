Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Cumhuriyetin ilk yıllarından 1949'a kadar Türkiye'de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Cumhuriyetin ilk yıllarından 1949'a kadar Türkiye'de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı?

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDAN 1949'A KADAR TÜRKİYE'DE HANGİSİNİ BULUNDURMAK, KULLANMAK VE SATMAK YASAKTI?

A: Çakı

B: Çakmak

C: Ayna

D: Tarak

Cevap: B