Cumhuriyetin 100. yılında yurtta etkinlere devam ediliyor

Sinop'ta "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" yürüyüşü

SİNOP - Sinop İstiklal İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında İstiklal İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüş, saat 10.00'da okul önünden başladı. 48 öğrenci ve velilerin katıldığı yürüyüşte öğrenciler marşlar ve şiirler eşliğinde aşıklar ve Atatürk Caddesi'nden geçerek Sinop Valiliği önüne geldi. Sinop Valiliği önünde, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü canlandıran öğrenciler, 29 Ekim 1923 tarihli temsili gazeteyi Vali Yardımcısı Ali Osman Bulut ve vatandaşlara takdim etti. Ardından Cumhuriyet'in ilan edildiği zorlu yılları canlandıran öğrenciler, o yıllara ait kağnı arabasını Atatürk Caddesi'nde sürerek o zorlu günleri yeniden canlandırdı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş büyük takdir toplarken veliler, Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir etkinliğin yapılmasından çok memnun olduklarını ifade ettiler.

Mutki'de öğrenciler 100 yıl koreografi gösterisi

BİTLİS - Bitlis'in Mutki ilçesinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel öğrenciler tarafından oluşturulan Türkiye haritası ile '100' yazılı koreografi havadan da görüntülendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Bitlis'in Mutki ilçesinde de coşkuyla yapılıyor. Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Mutki Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye temalı gösteri, Geyikpınar Ortaokulu 100. yıl koreografi gösterisi ile Meydan Köyü Ortaokulu öğrencileri ise koreografi ve bayrak gösterisi düzenledi. Öğrencilerin ortaya çıkardığı koreografi havadan da görüntülendi.

Bitlis'te 300 öğrenci 100. yıla özel koreografi hazırladı

BİTLİS - Bitlis merkezde bulunan Zübeyde Hanım İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.

300 öğrenci ile hazırlanan koreografide Türk bayrağı ve 100. yıl yazısı yer alırken, yine 400 öğrenci tarafından Atatürk çocukları şarkısı seslendirildi. İlkokul öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri büyük beğeni aldı. Havadan da görüntülenen o anlar güzel görüntüler oluşturdu.

Zübeyde Hanım İlk ve Ortaokulu Müdürü Sani Ekin, hafta boyunca öğrencilerin değişik etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Ekin, "Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlanmakta. Bu gayeyle okullarda değişik etkinlikler yapılıyor. Çocuklarımız da hafta boyunca çeşitli çalışmalar yaptılar. Bugün yaklaşık 300 kişilik bir öğrenci grubumuz Cumhuriyet'in 100. yılı yazısını yazdı. Yine tahminen 400 kişilik bir öğrenci grubumuz Atatürk çocukları şarkısını seslendirdiler. Cumhuriyet yeni neslin omuzlarında yükselecek. Bu şuurla çocuklarımızı yetiştiriyoruz" dedi.

Ağaçlar kitap açtı

BARTIN - Bartın'da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen kitap okuma etkinliğine 7'den 77'ye herkes ilgi gösterdi. Etkinliğin gerçekleştirildiği parkta bulunan ağaç dallara ise Türk Bayraklı balonlar ve kitaplar asıldı.

Bartın Gazhane Kültür Parkı'nda "7'den 77'ye Sessiz Kitap Okuma" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe anaokulu, ilk ve orta öğretim öğrencilerinden lise, üniversite öğrencilerine gazilerden, il protokolüne kadar her kesimden ve kuşaktan insan ilgi gösterdi. Ellerinde bulunan Türk Bayraklarını sallayan çocuklar, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın etkinlik alanına geldiği anlarda büyük coşku yaşadı. Çocuklar alkışlarla karşıladığı Vali Arslan ile tokalaşmak için yarıştı.

"Ağaçlar çiçek açtı" konsepti

Parkta bulunan ağaçların dallarına Türk bayraklı balonlar ve kitaplar asıldı. "Ağaçlar çiçek açtı" kopsepti ile hazırlanan alanda, katılımcılara yaş grupları ve ilgi düzeyine göre kitaplar dağıtıldı. Kuş seslerinin duyabildiği alanda katılımcılar, yaklaşık 1 saat boyunca kitap okudu. Vali Arslan ve beraberindeki gaziler, polis, asker, kurum amir ve müdürleri de çocukların arasında oturarak, kitap okudu. Okuma öncesinde Vali Arslan ile sohbet etme fırsatı bulan çocuklar, Vali Arslan'a yaşını sordu. Bir dizi tahminlerde bulunan çocuklar Vali Arslan'ın 47 yaşında olduğunu öğrenince, şaşırdı. Çocukların bu şaşkınlığına gülerek cevap veren Vali Arslan, "İnanamadınız mı, Daha mı genç görünüyorum" sorularını yöneltti.

Kitap okuma etkinliğinin 20. dakikasında verilen arada ise çocukların "ne çabuk bitti" serzenişi üzerine ise mikrofonu alan Vali Arslan, "Okuma etkinliği daha bitmedi. Size merhaba demek için ara verdik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" diyerek çocuklara cevap verdi.

Vali Arslan, konuşmasında, "Bizler sizlerin geleceğimiz olduğuna gönülden inanıyoruz. Sizin gibi gözlerinin içi gülen, zeki çocuklarımızın cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi çok daha ileri taşıyacağınıza inanıyoruz. En önemli alışkanlıklardan biri kitap okuma alışkanlığıdır. Kitap okuyarak, kendinizi geliştirerek, ülkeye çok faydalı bireyler, insanlar olacaksınız. Bizlerin size devrettiği bayrağı çok daha ilerilere taşıyacaksınız" dedi.

Cumhuriyet 100'üncü yılı okullarda coşku ile kutlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu'nda coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100'üncü yılında okullarda öğrencilerin ve velilerin eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin temellerini atan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sonrasında ise çeşitli gösterilerle birlikte kutlamalar yapıldı. Programların sonunda ilçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Yaşar Özlüoğlu ödül alan öğrencilere ödüllerini verdi.

Bodrum'da öğrencilerden 100'üncü Yıl Marşı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından cumhuriyetin 100'cü yılı nedeniyle kendi besteledikleri marşla çektikleri klip sözleriyle ve çekilen görüntüleri ile büyük beğeni topladı.

Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, cumhuriyetin 100'üncü yılı için marş besteledi. Söz ve müziği Kutluğ'a ait 100'üncü yıl marşının klibinde ise 19 öğretmen ve 23 öğrenci marşı seslendirerek görsel şölen sundu. Gençliğe Hitabe ile başlayan klipte Atatürk'ten kesitler de sunuldu. Klip içerisinde 100 öğrenci Türk bayrağı açtı ve 100 sayısı koreografisi yaptı.