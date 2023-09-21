Cumhuriyetin 100. Yılında; Çocuklara "Daha Fazlasını Yapma Gücü"

Duracell, Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesi ile dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara yönelik hazırladığı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Duracell, alışveriş zinciri Migros mağazalarında bulunan atık pil kutularına bırakılan piller için çocuklara ücretsiz YGA Bilim Seti hediye edecek.

Projenin başlamasına özel olarak 1.500 çocuğa bilim seti ulaştıran Duracell, yıl boyu 4 ton atık pil toplayarak, toplam 4 bin çocuğa bilim seti ulaştırmayı hedefliyor.

Kampanya çerçevesinde tüketiciler, ömrü biten pilleri Migros mağazalarındaki atık pil kutularına atarak kampanyayı desteklemiş olacaklar.

Kerem Sinanoğlu: "Hedefimiz 4 Bin Çocuğa Bilim Seti Ulaştırmak"

Cumhuriyetin 100. yılı vesilesi ile "Daha Fazlasını Yapma Gücü" sloganıyla hayata geçirilen kampanyanın lansmanında konuşan Duracell Türkiye CEO'su Kerem Sinanoğlu,

"Zorluklar içinde kurulan Cumhuriyet; kendilerinin ve toplumun "Daha Fazlasını Yapma Gücüne" inanların çabalarıyla doğdu ve 100. yılına ulaştı. Biz de bu ruh ve anlayışla, Cumhuriyetin geleceğini daha aydınlık yapacak nesillerin, kendi potansiyellerini ancak bilimin ışığında bulacaklarına olan inancımızla yeni bir kampanya başlattık. Çocuklara "Daha Fazlasını Yapma Gücü" vermeyi amaçladığımız kampanyamıza destek olmak isteyen tüm tüketicilerin atık pillerini Migros'ta bulunan atık pil kutusuna atmaları yeterli olacak. Duracell olarak kampanyanın başlaması özelinde, yaklaşık 1500 çocuğa ulaşacak şekilde bilim setlerinin gönderimine başladık. Bu noktadan sonra daha fazla çocuğa ulaşmak için tüketicilerin desteklerine ve atık pilleri dönüştürme konusundaki duyarlılıklarına güveniyoruz. Hedefimiz, yıl boyunca toplanacak atık 4 ton pil karşılığında toplam 4 bin çocuğa bilim setini ulaştırmak olacak. Bu kampanyada tüketicilerimizin sağlayacağı katkıya olan inancımız sonsuz" dedi.

Sürdürülebilirliğin Duracell'in odağındaki en önemli konulardan biri olduğunu da vurgulayan Kerem Sinanoğlu, "Üç temel stratejimiz var. Eğit-azalt ve topla. Gerek karbon emisyonunu ölçümleyen ve raporlayan ilk pil firması olmamız sebebiyle, gerekse Avrupa'da bulunan bütün üretim tesislerimizin yeşil enerji ile çalışıyor olması sebebiyle hem atık çıkmasını sıfırlıyoruz hem de karbon salınımını düşürüyoruz. Tüm ürünlerimizi %90 karton ve %100 geri dönüştürülmüş paketlerle tüketicilere ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu. Best Business Awards ile de ödüllendirilen DuracellAr-Ge laboratuvarlarında geliştirilen Optimum teknolojisinin, pil atıklarını azaltmadaki rolüne de değinen Sinanoğlu, "Verimsiz teknoloji ile üretilen piller ile karşılaştırdığınızda 1 Duracell Optimum pil, 30 tane sıradan çinko karbon pilin verdiği enerjiyi verebiliyor. 1 tane Duracell Optimum pil kullandığınızda 1 atık pil ortaya çıkartırken, sıradan çinko karbon pil kullandığınızda 30 tane atık pil ortaya çıkmış oluyor. Duracell Optimum pil kullanarak çevre kirliliğini de minimuma indiriyoruz" dedi.

Tamer Gülsaç: "Bu Proje ile Binlerce Çocuğumuza Ulaşacak ve Eğitim Hayatlarına Katkı Sağlayacağız"

Kampanyaya ilişkin konuşan Migros Gıda Dışı Pazarlama Direktörü Tamer Gülsaç, "Migros olarak, insana, doğaya dokunan ve dokunduğumuz her alana değer katan birçok sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyoruz. Projelerimizde, çeşitli vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapıyor, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımızın da katılımıyla toplumsal duyarlılık bilincinin tabana yayılması için çalışıyoruz. 69 yıldır bu farkındalıkla, sadece şirket ve sektör ekonomisini değil, tüm paydaşlarımızın ve beraberinde iklimin, kaynakların, toplumun bütünüyle içinde yer aldığımız ekosistemin ekonomisini düşünüyor, birlikte daha da ileri gidebilmek için çalışıyoruz. Daha iyi bir dünya ve güçlü bir toplum için sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik çatısı altında "Migros İyi Gelecek" planımız çerçevesinde yürütüyoruz. Değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımız için katma değer yaratacak, toplumun gelişimine, güçlenmesine ve iyi yaşam bilincinin artmasına katkı sağlayacak projeler hayata geçiriyoruz. Duracell ile başlattığımız bu kampanya kapsamında da binlerce çocuğumuza ulaşacak olmaktan ve eğitim hayatları için katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Müşterilerimizi atık pillerini mağazalarımızdaki atık pil kutularına atarak hem doğamızı korumaya hem de bu anlamlı projenin bir parçası olmaya davet ediyoruz." dedi.