Cumhuriyetin 100. yılına özel Fiat Fiorino tanıtıldı

Fiat, Cumhuriyetin 100. yılı şerefine sadece 1923 adet üretilecek özel seri Fiorino modelini tanıttı. Aracın iç ve dış tasarımında kırmızı detaylar ve 100. yıl logoları yer alıyor.

Fiat bu sıralar özel seri otomobillere ciddi olarak kafa yormaya başladı. 100. yıl özel logolu Egea'ların ardından Limited ismiyle piyasaya sürülen sınırlı sayıdaki Egea modellerini de görmüştük. Şimdiyse Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine sadece 1923 adet üretilecek özel seri Fiat Fiorino ortaya çıktı. İşte 1923 adetlik sınırlı sayıda özel seri Fiat Fiorino ve detayları…

1923 adet ile sınırlı 100. yıla özel Fiorino!

2007 yılında üretilmeye başlanan Fiat Fiorino bu sene Cumhuriyetin 100. yılını kutlamasının yanı sıra 16. yaşını da kutluyor. Abisi olan Doblo her ne kadar artık yerli üretim olmasa da Fiorino hala Türkiye'de üretilmeye devam ediyor. Yani Fiorino hala Bursalı!

Fiorino memleket sevdasına tutulmuş diyebiliriz. Aracın 100. yıl özel serisinde birçok kırmızı detaylar bulunuyor. Bu detayları ise bembeyaz bir gövde taşıyor. Yani otomobil Türk bayrağı renklerini üzerinde taşıyarak temsil ediyor. Aracın iç ve dış tasarımında kırmızı detaylara ek olarak 100. yıl logoları da yer alıyor.

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100. yıl ilham alınarak tasarlanan yeni Fiorino öndeki ve arkadaki özel kırmızı renkli Fiat logoları, yan kapaklarında ve ayna kapaklarında yer alan özel kırmızı renk ile oldukça dikkat çekiyor. Aracın arkasında ve kapı altlarında ise 100 yıl özel logosu yer alıyor. Ayrıca aracın jant kapakları da siyah üzerinde kırmızı detaylar ile farkını ortaya koyuyor.

İç taraftaysa vites ve direksiyon kaplamalarında özel kırmızı dikişler göze çarpıyor. Kırmızı dikiş kombinasyonu koltuklarda devam ederken koltuk başlarında ve ön konsolda 100. yıl logoları yer alıyor. Ayrıca aracın orta konsolunda 1923 adet araç içerisinde kaçıncı otomobil olduğunu gösteren X/1923 nişanı da yer alıyor.