Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 29 Ekim Pazar günü itibarıyla hatıra parası bastırıldı. Cumhuriyetin 100. yılı parası kaç TL ve Cumhuriyetin 100. yıla özel hatıra parası basıldı mı soruları gündeme geliyor. Peki, Cumhuriyetin 100. yılı parası kaç TL? Cumhuriyetin 100. yıla özel hatıra parası basıldı mı?

Cumhuriyetin 100. yılı parası kaç TL ve Cumhuriyetin 100. yıla özel hatıra parası basıldı mı sorularına yanıt aranıyor. Darphane, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayı ile Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle madeni para bastı. Cumhuriyetin 100. yılı parası kaç TL? Cumhuriyetin 100. yıla özel hatıra parası basıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURIYETİN 100. YILI PARASI KAÇ TL?

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı için 5 TL madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirmiştir." denildi.

CUMHURIYETİN 100. YILA ÖZEL HATIRA PARASI BASILDI MI?

100. yıl temalı 5 TL tedavül hatıra paranın; iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk Lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu Yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer alıyor. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetredir.