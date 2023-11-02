Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusu, Selçuk Balcı'yla sahneye taşındı!

Karadeniz'in özgün sesi olarak tanınan Balcı, Cumhuriyet bayramına özel konseriyle binlerce müziksevere çifte şölen yaşattı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu yaşatmak amacıyla Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen konserlerde sahne alan Selçuk Balcı, performansıyla adeta büyüledi. Binlerce kişiye konser veren genç sanatçı, sevenleriyle bir bütün olarak onlarca şarkıyı tek bir ağızdan söyledi.

Konserlerinde Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi olan Kazım Koyuncu'nun şarkılarına da yer veren Selçuk Balcı, dinleyicilerine duygu dolu keyifli anlar yaşattı.

Selçuk Balcı'nın Cumhuriyetin 100. yılına özel davet edildiği konserler, müziğin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Türk müziğine kattığı özgün renklerle tanınan Balcı, bu özel dönemin coşkusunu sahnede şu sözleriyle ifade etti!

- Cumhuriyetimizin 100. Yılını sahnede kutlamak büyük bir onur oldu benim için! Unutulmaz görüntülere şahitlik ettim! Bana bu güzel anları yaşatan Ankara ve İstanbul seyircisine şükranlarımı sunuyorum! Nice yüzyıllara tam bağımsız Türkiye'm.