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Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi hangisi? En düşük oyu hangi parti aldı?

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Türkiye'de yerel seçim maratonu sona erdi. Ülke genelinde sandıkların tamamı sayılırken, en düşük oy alan parti de ortaya çıktı. Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi hangisi? En düşük oyu hangi parti aldı? İşte merak edilenler...

EN DÜŞÜK OYU HANGİ PARTİ ALDI?

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde sonuçlar netleşti. Sandıklara ana muhalefetin damga vurduğu seçimde CHP, Türkiye genelinde yüzde 37,76 oyla birinci parti oldu ve 35 ilin belediyesini kazandı.

Yerel seçimlerde sadece Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösteren Güç Birliği Partisi ise seçimde en düşük oy alan parti olarak rekor kırdı. Güç Birliği Partisi'nin adayı Mustafa Doğramacı, seçimlerde sadece 3 oy aldı. Sandık sonucuyla birlikte parti, yerel seçimleri Türkiye genelinde 3 oyla tamamlamış oldu.

Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi hangisi? En düşük oyu hangi parti aldı?

CUMHURİYET TARİHİNDEKİ EN DÜŞÜK OY

Güç Birliği Partisi'nin aldığı oyu değerlendiren araştırmacı Mert Uzunsoy, söz konusu oyun, Cumhuriyet tarihinde bir partinin aldığı en düşük oy olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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