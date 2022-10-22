Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü temeli atıyor
Emlak Haberleri
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için büyük gün 25 Ekim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla salı günü projenin temelinin atılacağını açıkladı. Projeye başvurular 31 Ekim'de sona erecek.
Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını paylaştığı projeyle ilgili 14 Eylül'de başlayan başvurulara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 8 milyonu geçen başvurular için son tarih ise 31 Ekim olarak açıklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 25 Ekim Salı günü projenin ilk temelinin atılacağı müjdesini verdi. Kurum'un paylaşımında, "25 Ekim'de TARİHÎ BİR GÜN yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızla İlk Evim İlk İş Yerim projemizde 17 ilimizde 5 BİN 615 konutun İLK TEMELLERİNİ ATIYORUZ. Tüm hemşehrilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım." ifadeleri yer aldı.
Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 ille eşzamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Talimatı verdim, yıl sonuna varmadan, hangi şehirde ne kadar yapıyoruz, ona göre bir taraftan temelleri atıp inşaatlara başlayacağız" ifadelerini kullandığı projede büyük gün yaklaşırken başvurular da bir yandan devam ediyor.
- T.C. vatandaşı olması,
- Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
- Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
- İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
- Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
- Genç kategorisine 14091992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
- Başvuru Bedeli: 500 TL.