Cumhuriyet Tarihinin Arkeolojide Altın Çağı Olacak

'CUMHURİYET TARİHİNİN ARKEOLOJİDE ALTIN ÇAĞI OLACAK'

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivali'nin son ayağı Antalya'da gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'ni ziyaret etti. Ziyarette Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen Side Turizm ve Seyahat Kütüphanesi'ni gezen Bakan Ersoy'a Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu tarafından bilgi verildi. Ziyaretin ardından Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler Side Kazı Başkanlığı tarafından kazısı tamamlanan 'M Yapı' alanında Devlet Çoksesli Korosu'nun, şef Burak Onur Erdem yönetiminde seslendirdiği Carl Orff'un Carmina Burana konserini dinledi.

Konserin ardından düzenlenen basın açıklamasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side'nin benzersiz bir medeniyet mirası olduğunu vurgulayarak, "Side Antik Kenti ile ilgili geçmişten bugüne önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Çok ciddi koruma politikaları uygulandı. Bakanlığımız uhdesindeki bu faaliyetlerin geçmişi 1947'ye kadar uzanmaktadır. Son birkaç yıl zarfında biz, bu uzun süreçte eksik kaldığını düşündüğümüz bazı hususlarda politika değişimine gitmeyi uygun gördük. Kültür varlıklarımızı bütün imkan ve kabiliyetlerimizle korumaya devam ederken söz konusu değerlerimizi turizmin nitelikli ürünleri haline getirme, ülkemize ciddi bir fayda ve katma değer kazandırma yoluna gittik" dedi.

KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINI TURİZME KAZANDIRMAK

'Turkish Riviera' adını verdikleri markalaşma projesine paralel olarak çeşitli projeler hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Ersoy, "Bir yandan 'Turkish Riviera' kapsamında yoğun tanıtım kampanyaları yürütürken bir yandan da kültürel miras alanlarımızı kazı ve restorasyon çalışmaları ile ayağa kaldırmanın ve kültür turizmine kazandırmanın adımlarını atmaya başladık. Özellikle bu bölgedeki kalıplaşmış turizm dönemi dışında da Antalya'yı ve ülkemizi uluslararası bir turizm destinasyonu yapmanın çabasını veriyoruz. Zira Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da turizmi deniz-kum-güneş ile sınırlandırmayı asla kabul etmiyoruz. Buz dağının görünen kısmıyla yetinmeyeceğiz. 2022 Kasım ayı itibarıyla Side bu yaklaşımımızın, bu projemizin merkezindeki yerini aldı. Var olan çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

ARKEOLOJİDE ALTIN ÇAĞ OLACAK

Side'nin bakanlık için çok güzel bir örnek olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Kazı başkanlığı ve hocamız Feriştah Alanyalı çok başarılı bir çalışma ortaya çıkarttı ve çıkartmaya da devam ediyor. Bu kapsamda bu çalışmayı Antalya'daki 19 kazı noktasına hızlı bir şekilde yayıyoruz. Cumhuriyet tarihinin arkeolojide altın çağı olacak. Hocalarımızda çok istekli, en çok ödenek aktarılan, en çok arkeolojik kazı, en çok restorasyon ve renövasyon çalışmasının yapılacağı bir döneme giriyoruz. Türk kazı başkanlıkları tarafından yapılan kazıları geçen dönemde 12 aylık sürece taşıdık. Yabancı kazı başkanlıklarında da en yoğun olan 18 noktada başlayarak aşamalı bir şekilde 31 yabancı kazı başkanlığının olduğu bölgelere Türk kazı koordinatörü atayacağız. Kazı koordinatörleriyle birlikte yoğun ekipman, ekip ve finansman desteği de sağlayacağız. İnşallah yeni Türkiye Yüzyılı'nda, arkeoloji konusunda Türkiye son 60 yılda yaptıklarını gelecek 4 yılda yapacak şekilde hızlı bir adım atacak. Bunun için hocalarımızda azimli, herkes istekli, devlet olarak bizde istekliyiz" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivali'nin Antalya ayağında Side Antik Kenti'nde birçok etkinliğin gerçekleştirileceğini belirterek vatandaşları davet etti.

'20 YILDA YAPAMAYACAĞIMIZ PROJEYİ 1 YIL DOLMADAN HAYATA GEÇİRDİK'

Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı da yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kendilerine verdiği çok büyük destek sayesinde bugün M Yapı alanı olarak bilinen alanın ziyaretgaha açıldığını kaydederek, "2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu'nun destekleriyle ilk çalışmalara başladık. 2023 yılında bakanlığımızın verdiği büyük destekle 20 yılda yapamayacağımız bir projeyi, 1 yıl bile dolmadan başardık. Bugün Side'de, gelen ziyaretçiler için çok özel bir lokasyon hazırlamayı başardık. Yaklaşık 150 kişilik bir ekip, 2023 yılında Side'nin 20 farklı noktasında çalışmalar yürüttü. Side Kazı Başkanlığı olarak 57 projeyi bakanlığımızın desteğiyle tamamlamayı başardık. 2024 yılında da çok önemli projeleri inşallah hayata geçireceğiz" dedi.

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT,