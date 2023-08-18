Cumhuriyet, tam, yarım, gram, küçük altın ne kadar? 18 Ağustos altın fiyatları
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Küçük, gram ve yarım altın fiyatları sık sık gündeme gelirken cumhuriyet, tam ve çeyrek altın ne kadar olduğu merak ediliyor. 18 Ağustos altın fiyatları ne kadar ve güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Cumhuriyet, tam, yarım, gram, küçük altın ne kadar? 18 Ağustos altın fiyatları
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından Cumhuriyet, tam, yarım, gram, küçük altın ne kadar ve 18 Ağustos altın fiyatları sık sık araştırılıyor. Tam, yarım, gram, küçük altın ne kadar ve çeyrek altın kaç TL olduğu merak ediliyor. Cumhuriyet, tam, yarım, gram, küçük altın ne kadar? 18 Ağustos altın fiyatları! Detaylar haberimizdedir…
Çeyrek altın 2.714 liradan liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,22 artışla 1.895 dolardan işlem görüyor.
Dün 1.660-1.645 bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kaybıyla 1.647,25 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,34 artışla 1.652 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 10.957 liradan satılıyor.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.652 lira seviyesinden işlem görüyor.