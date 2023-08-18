Cumhuriyet, tam, yarım, gram, küçük altın ne kadar? 18 Ağustos altın fiyatları

Küçük, gram ve yarım altın fiyatları sık sık gündeme gelirken cumhuriyet, tam ve çeyrek altın ne kadar olduğu merak ediliyor. 18 Ağustos altın fiyatları ne kadar ve güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Cumhuriyet, tam, yarım, gram, küçük altın ne kadar? 18 Ağustos altın fiyatları