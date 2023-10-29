Cumhuriyet kelimesinin anlamı merak edilirken TDK'ye göre Cumhuriyet ne anlama geldiği araştırılıyor. Cumhuriyet rejimi nedir ve Cumhuriyet nedir araştırılıyor. Peki, Cumhuriyet nedir? TDK'ye göre Cumhuriyet ne anlama gelir? Cumhuriyet ne zaman kuruldu?

Cumhuriyet nedir? TDK'ye göre Cumhuriyet ne anlama gelir? Cumhuriyet ne zaman kuruldu?

Cumhuriyet nedir ve TDK'ye göre Cumhuriyet ne anlama gelir merak ediliyor. Cumhuriyet ne zaman kurulduğu araştırılırken Cumhuriyet rejimi nedir gündeme geliyor. Cumhuriyet nedir? TDK'ye göre Cumhuriyet ne anlama gelir? Cumhuriyet ne zaman kuruldu? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURİYET NEDİR?

Cumhuriyet, siyasi gücün halk ve temsilcileri tarafından paylaşıldığı bir devlet yönetim şeklidir ve bununla birlikte monarşinin zıttıdır.

Bir cumhuriyette temsil, genel vatandaşlar tarafından serbestçe seçilebilir veya seçimle belirlenebilir. Birçok tarihi cumhuriyette, temsil kişisel statüye dayanmış ve seçimlerin rolü sınırlı olmuştur. Bu durum günümüzde de geçerlidir; resmi adlarında "cumhuriyet" kelimesini kullanan 159 devlet (2017 itibarıyla) ve diğer cumhuriyet olarak kurulmuş devletler, temsil hakkını ve seçim sürecini dar bir şekilde sınırlayan devletler arasında yer almaktadır.

TDK'YE GÖRE CUMHURİYET NE ANLAMA GELİR?

Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'tür. Cumhuriyet altını.

CUMHURİYET NE ZAMAN KURULDU?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile ulusal (millî) bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.