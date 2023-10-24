CUMHURİYET'İN 100. YILI NE ZAMAN? Cumhuriyet'in 100. Yılında ne olacak? 29 Ekim 2023 Cumhuriyetin kaçıncı yılı?

"Cumhuriyet'in 100. Yılında ne olacak? 29 Ekim 2023 Cumhuriyetin kaçıncı yılı?" Soruları gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılının "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Peki, Cumhuriyet'in 100. yılı ne zaman? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliklerde "Türkiye Yüzyılı" vurgusuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen bir asır boyunca hayata geçirilen devrim niteliğindeki atılımlara yer verilecek. Türkiye'nin sağlıktan eğitime, teknolojiden savunma sanayine, dış politikadan kültür ve sanata kadar birçok alanda ivmelenen başarısı duyurulacak. Peki, Cumhuriyet'in 100. yılı ne zaman? Cumhuriyet'in 100. Yılında ne olacak? 29 Ekim 2023 Cumhuriyetin kaçıncı yılı? İşte detaylar…

CUMHURİYET'İN 100. YILI NE ZAMAN?

2023 yılı Cumhuriyet'in 100. yılı olarak kutlanacak. Yani bu yıl Cumhuriyet 100 yaşına girecek. Cumhuriyet Bayramı, TBMM'nin 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin anısına her yıl Türkiye ve KKTC'de kutlanan milli bir bayramdır.

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA NE OLACAK?

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de ayrıca İstanbul Boğazı'nda özel havai fişek gösterileri de yapılacak. 100. yıla özel görsellerin 2023 dron ile aktarılacağı etkinlikte de gökyüzünde bir şölen izleyicilerle buluşacak.

29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda hareket edecek yüzer iskelede de LED ekranlarda gün boyu 100. yılın önemli projeleri, eserleri sergilenecek. Bu etkinlikler, İstanbul'un önemli merkezlerine kurulacak seyir alanlarından da vatandaşlar tarafından takip edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda diğer illerde de meydanlarda 100. yıl kutlamaları gerçekleştirilecek.

Yurt dışında da büyükelçiliklerce çeşitli kutlamalar yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yabancı misyonlarda 100. yıl sergileri düzenlenecek ve özel videolar gösterilecek. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar için önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyan "yuzuncuyil.gov.tr" adresli internet sitesinde de 100. yıla ilişkin tüm içerikler yer alıyor.

29 EKİM 2023 CUMHURİYET'İN KAÇINCI YILI?

29 Ekim 2023'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayacak. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edildiği günden itibaren geçen yılların sonunda 100. yılını kutlamış olacak.