Cumhuriyet'in 100. yılı anısına "100. Yıl Cumhuriyet Ormanı" oluşturuldu

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına "100. Yıl Cumhuriyet Ormanı" oluşturdu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında birbirinden anlamlı ve renkli etkinliklere imza atılan Büyükçekmece'de "100. Yıl Cumhuriyet Ormanı" kuruldu. Büyükçekmece halkının yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği ağaç dikim töreninde Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı, minnet ve özlemle anıldı. Ağaç dikim törenine katılan vatandaşların kendi elleriyle diktikleri ağaçlara Türk bayrakları ve isimlerinin yer aldığı plakalar asıldı.

"Cumhuriyet'imizin 100. şan ve şeref yılı kutlu olsun"

Vatandaşlar ile birlikte ağaç diken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşatılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün Büyükçekmece ailemiz ile birlikte, Büyükçekmece STK'ları ile, Büyükçekmece belediye meclis üyeleri ile, muhtarlarımız ve personelimiz ile birlikte 25 bin metrekarelik bir alanda 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nı oluşturmamızın mutluluğu içerisindeyiz. Cumhuriyetimiz ile birlikte bu çınar ağaçları büyüyecek, bir bakıma burada Cumhuriyet'imizi temsil edecekler. Çınar ağacı, zeytin ağacı, meşe ağacı onların ömrü çok uzundur. Ama bizim Cumhuriyet'imiz ebediyen yaşayacaktır. Cumhuriyet'imizin 100. şan ve şeref yılı kutlu olsun.