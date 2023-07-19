Cumhuriyet altını ne kadar 2023? Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün!

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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR 2023?

Cumhuriyet altını 19 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde alış; 11.591,9 TL Satış; 11.767,1 TL olarak işlem görüyor. Gün içerisinde Cumhuriyet altını fiyatları değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle vatandaşlar güncel altın takip ekranı ile araştırmalarını sürdürüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

19 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde yarım altın alış; 5.585,3 TL satış; 5.724,9 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

19 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde çeyrek altın alış; 2.792,7TL satış; 2.862,5 TL 'den işlem görüyor.