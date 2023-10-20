Cumhuriyet Altını Ne Kadar 2023- Bugün Altın Fiyatı Canlı: 20 Ekim Altın Fiyatları!

20 Ekim tarihindeki güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Cumhuriyet, gram, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL olduğu araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tam altın fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 20 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 20 Ekim güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 20 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı 1.787 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin liradan alıcı buluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 11.976,00'den satılıyor.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,26 iken, bu anket döneminde yüzde 33,22 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 30 iken, bu anket döneminde yüzde 33,68 oldu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1'e çıktı. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3.8'den yüzde 3.4'e geriledi.