26 Eylül 2023 Salı günü, altın piyasası, ons altın ve döviz kurlarına bağlı olarak dalgalanmaya devam ediyor. Altın yatırımcıları, iç piyasadaki fiyat değişikliklerini yakından izliyor. Altın fiyatlarındaki inişler ve çıkışlar, iç piyasadaki fiyatları yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Peki, Cumhuriyet altını kaç lira? Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? 26 Eylül 2023 altın fiyatları! İşte detaylar…

Benzer şekilde, döviz kurlarının altın fiyatları üzerindeki etkisi, iç piyasadaki altının durumunu değiştirebiliyor. Altın piyasası, yatırımcılar için önemli bir alan olmaya devam ediyor ve ekonomik gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Cumhuriyet altını kaç lira? Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? 26 Eylül 2023 altın fiyatları! İşte detaylar…

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Cımhuriyet altını ise bugün 11 bin 375 liradan geri alınırken, 11 bin 547 liradan da satışa sunuluyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın bugün bin 673liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise bin 674 lirada bulunuyor. Çeyrek altın 26 Eylül 2023 Salı günü 2 bin 771 liradan geri alınırken, hafta içi satış fiyatı ise 2 bin 806 lirada konumlanmış durumda.