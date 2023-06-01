Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyondan fazla seçmenin oyunu almak için yarıştı. Peki, Cumhurbaşkanlığında mazbata var mı? Cumhurbaşkanlığı mazbatası var mı?

Son Dakika: Seçim sonucu kesinleşti! İşte YSK verilerine göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu. Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Peki, Cumhurbaşkanlığında mazbata var mı? Cumhurbaşkanlığı mazbatası var mı?

CUMHURBAŞKANLIĞINDA MAZBATA VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı makamı için mazbata bulunuyor ve daha öncesinde 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim etmişti. 28 Mayıs seçimlerinde seçimi kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ın mazabatası henüz taktim edilmedi.