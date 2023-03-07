Cumhurbaşkanlığına toplam kaç aday olabilir? Aynı anda kaç Cumhurbaşkanı adayı olabilir?
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2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, 13. Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığına toplam kaç aday olabilir? Aynı anda kaç Cumhurbaşkanı adayı olabilir? İşte detaylar...
2014 ve 2018 seçimlerinde 3 Cumhurbaşkanı adayı vardı. 2023'te ise kaç aday olacak merak edildi. Peki, Cumhurbaşkanlığına toplam kaç aday olabilir? Aynı anda kaç Cumhurbaşkanı adayı olabilir? Cumhurbaşkanı için toplam kaç aday sayısı çıkar? Aynı anda kaç kişi Cumhurbaşkanlığına aday olabilir? İşte bilgiler...
2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, 13. Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılabileceğinin işaretini vermiştir ve bazı muhalif partiler de bu tarihi seçim tarihi olarak kabul etmiştir. Fakat YSK'dan seçim tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemiştir.
Cumhurbaşkanlığı için aday sayısının bir sınırı yoktur. Yani aynı anda 3 Cumhurbaşkanı adayı olabileceği gibi 5 aday da olabilir. Cumhurbaşkanlığı aday olma şartlarını sağlayan herkes Cumhurbaşkanı adayı olabilir.
- Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.
- Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
- Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.
- Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
- Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.
- İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.
- Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.