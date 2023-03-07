2014 ve 2018 seçimlerinde 3 Cumhurbaşkanı adayı vardı. 2023'te ise kaç aday olacak merak edildi. Peki, Cumhurbaşkanlığına toplam kaç aday olabilir? Aynı anda kaç Cumhurbaşkanı adayı olabilir? Cumhurbaşkanı için toplam kaç aday sayısı çıkar? Aynı anda kaç kişi Cumhurbaşkanlığına aday olabilir? İşte bilgiler...

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, 13. Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılabileceğinin işaretini vermiştir ve bazı muhalif partiler de bu tarihi seçim tarihi olarak kabul etmiştir. Fakat YSK'dan seçim tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemiştir.

CUMHURBAŞKANLIĞINA TOPLAM KAÇ ADAY OLABİLİR?

Cumhurbaşkanlığı için aday sayısının bir sınırı yoktur. Yani aynı anda 3 Cumhurbaşkanı adayı olabileceği gibi 5 aday da olabilir. Cumhurbaşkanlığı aday olma şartlarını sağlayan herkes Cumhurbaşkanı adayı olabilir.

CUMHURBAŞKANI ADAY OLMA ŞARTLARI NELERDİR?