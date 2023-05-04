14 Mayıs seçimlerine 10 gün kala Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaç ittifak var? Sorusu merak ediliyor ve vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaç ittifak var? 2023 seçimlerinde kaç ittifak olacak? 2023 Oy pusulasında kaç ittifak var?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yürütülen seçimlere 10 gün kaldı. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaç ittifak var? 2023 seçimlerinde kaç ittifak olacak? 2023 Oy pusulasında kaç ittifak var?

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE KAÇ İTTİFAK VAR?

Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. "Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile Demokrat Parti oluşturdu. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), "Emek ve Özgürlük İttifakı" adı altına seçime giriyor. Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime katılıyor. Zafer Partisi ve Adalet Partisi, "Ata" ittifakı adı altında, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti ise "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" adı altında seçime giriyor.