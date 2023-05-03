Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, anket firmaları da güncel sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri son anket sonuçları da en çok merak edilenler arasında. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimleri son anket sonuçları! En son yapılan anket sonuçları ne oldu? 14 şirketin ortalaması alındı!

14 araştırma şirketinin verilerinin ortalaması alınarak hazırlanan "Anketlerin Anketi"ne göre çıkan rakamlar bir hayli dikkat çekiyor. Türkiye Raporu tarafından 14 anket şirketinin ortalaması alınarak hazırlanan 'Anketlerin Anketi' sonuçları açıklandı. Gündemde sıkça araştırılmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri son anket sonuçlarını sizler için haberimizde yer verdik. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimleri son anket sonuçları! En son yapılan anket sonuçları ne oldu? 14 şirketin ortalaması alındı!

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI

Verilerinin ortalaması alınarak hazırlanan "Anketlerin Anketi"ne göre Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimin ilk turunda yüzde 47.64 oy alırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ise 44.22 olarak görülüyor.

Sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 47.64 oranında oy alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ise 44.22 olarak görülüyor. Muharrem İnce yüzde 5.37, Sinan Oğan yüzde 2.78 oy alırken seçim ikinci tura kalıyor.

İKİNCİ TUR SENARYOSUNDA 7 FİRMA BAZ ALINDI

Seçimin ikinci tura kaldığı senaryoda ise yedi anket şirketinin verileri baz alındı. Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 52.03, Erdoğan yüzde 47.97 oranında oy alıyor.