Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kararnamesini imzalamasının ardından seçimin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. 2023 seçimlerinin hangi gün olacağı merak konusu oldu. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Seçim hangi gün yapılacak? 2023 Seçim ne zaman? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı. 2023 seçimlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Seçim hangi gün yapılacak? 2023 Seçim ne zaman? Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararnameyi imzaladı. İmza sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Resmi gazetede yayımlanacak bu kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir" dedi. Erdoğan'ın konuşmasının hemen sonrasında söz konusu karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

TÜRKİYE 2 AY SONRA SANDIĞA GİDİYOR

Yarınki resmi gazetede yayımlanacak bu kararın özellikle ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.