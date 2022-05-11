2023 seçimlerin ne zaman olacağı merak konusu oluyor. Erken seçim olacak mı sorusu ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman olduğu gündeme geliyor. Siyaset gündeminde, erken seçim olacak mı ve 2023 seçimler ne zaman soruları gündemden hiç düşmüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? 2023 seçimleri ne zaman, hangi ayda? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?

Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili sorulara yanıt olarak "Erken seçim, söz konusu değil" dedi.

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