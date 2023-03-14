Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi YSK tarafından açıklandı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu mu soruları sıklıkla gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları ne zaman açıklanacağı ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları merak ediliyor. Peki, Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu mu?

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2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacağı ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu, takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nereden öğrenilir soruları sıklıkla araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nereden öğrenilir? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

14 Mayıs oy verme günü, Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.

15 Mayıs ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

14 MAYIS CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken işte günbegün Türkiye'de yaşanacak seçim gelişmeleri açıklandı.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları YSK tarafından açıklanacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgi için www.ysk.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (LİNK)

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 61 maddelik "Seçim Tedbirleri Genelgesi" gönderdi, seçim güvenliği kapsamında 601 bin 251 güvenlik personeli görevlendirildi.