Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar neler?

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Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada memura ve emekliye zam ile kira artışı var

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CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ NE ZAMAN TOPLANACAK, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı saat 15.20'de başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ'NDE ALINAN KARARLAR NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Kurban Bayramı tatilinin ardından toplanan Kabine'de, kritik konular ele alınacak.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ MEMUR VE EMEKLİYE ZAM

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, masanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıca İsveç'in NATO üyeliği de gündemde olacak. Konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniliyor.

TORBA YASA MASADA

Torba yasa çalışması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinde; emeklilerin durumuyla ilgili düzenlemeler, kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması ve gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konuları yer alacak.

KİRA ARTIŞIYLA İLGİLİ DETAYLAR

Konut kiralarındaki artış oranının yüzde 25 olan üst limiti 1 Temmuz itibariyle sona ermişti. Konutlardaki kira artışı oranının 2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle yüzde 25 olarak sürdürülmesi kararı da kabine toplantısının gündemine gelecek.