Kabine Toplantısı kararları, Mart ayının ilk haftasında birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Deprem sonrası yapılacak ikinci kabine toplantısı olacak toplantının detayları vatandaşlar tarafından araştırlıyor.Peki, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ne zaman, saat kaçta toplanacak? Kabine toplantısının gündeminde hangi konular olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanlığı kabinesi her 15 günde bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı ve kabine toplantısının gündeminde hangi konular olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ne zaman, saat kaçta toplanacak? Kabine toplantısının gündeminde hangi konular olacak? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15 .00 da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniliyor.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

Kahramanmaraş'ta meydan gelen depremlerin ardından11 ilimizi etkileyen deprem faciasınınsonrası yaşananlar kabine toplantısındaele alınacak. Deprem bölgesindeki son durum Kabine'de masaya yatırılacak. Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor. Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olacak. Seçim tarihini netleştirecek adımın da bu toplantıda istişare edilmesi bekleniyor. Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış politikadaki gelişmelerde ele alınacak.