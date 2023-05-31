Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine merak konusu olurken, dolaşıma sokulan bir isim listesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Peki, Cumhurbaşkanlığı kabinesi belli oldu mu? Yeni kabine belli oldu mu? Yeni Kabine listesiyle ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrilmiş durumda. Kamuoyunda bakanlıklar için çok sayıda isim telaffuz edilirken, özellikle sosyal medyada dolaşıma sokulan bir liste ortalığı karıştırdı. Peki, Cumhurbaşkanlığı kabinesi belli oldu mu? Yeni kabine belli oldu mu? Yeni Kabine listesiyle ilgili açıklama!

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan 'kabine listeleri'nin asılsız olduğunu duyurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan 'kabine listeleri' asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arz etmektedir" denildi.