Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alını yapacak! Başvuru şartları ve tarihleri ne zaman?

İletişim Başkanlığı personel alımı Resmi Gazete üzerinden yayımlandı.155 sözleşmeli personel bakanlık dahilinde sözleşmeli olarak alınacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? Cumhurbaşkanlığı İletilişim başkanlığı hangi kadro ve branşlara personel alımı yapacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklamasında sözleşmeli 155 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar yayınlana ilanın başvuru tarihini ve şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel ilanının başvuru şartları ve tarihleri neler? Başvurular nasıl yapılacak? CDetaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 54 büro personeli, 69 koruma ve güvenlik görevlisi ve 32 destek personeli kadroları için başvurular 2-15 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Ön lisans mezunu adaylarının 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70, ortaöğretim mezunlarının ise P94 puan türünden en az 60 almış olması gerekiyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli

bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.