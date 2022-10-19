Cumhurbaşkanlığı haftanın yalan haberleri! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan haftanın yalan haberleri neler?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 9 - 16 Ekim 2022 tarihleri yalan haberler bülteni yayımlandı. Peki, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan haftanın yalan haberleri neler merak edildi. Cumhurbaşkanlığı haftanın yalan haberlerini açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı haftanın yalan haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 9 - 16 Ekim 2022 tarihleri yalan haberler bülteni yayımlandı. Peki, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan haftanın yalan haberleri neler merak edildi. Cumhurbaşkanlığı haftanın yalan haberlerini açıkladı! İşte açıklanan haberler...

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CUMHURBAŞKANLIĞI HAFTANIN YALAN HABERLERİNİ AÇIKLADI

Sayıştay Raporlarındaki Öneriler Dikkate Alınmadı İddiası

Soma ve Ermenek Kazalarından Sonra Gerekli İyileştirmeler Yapılmadı İddiası

Kurum Degaj Yönergesi Uygulanmadı İddiası

Türkiye'nin 92 Mülteciye Kötü Muamelede Bulunduğu İddiası

"Adalet Bakanlığı Çocuk İstismarı Verilerini Gizliyor"

''Muhtarlar Nüfus Kaydında Yabancıları Usulsüz Kaydediyor''

"WhatsApp Okundu Bilgisi"

Niğde'de Bir Kız Öğrencinin Taciz Edilip Bıçaklı Saldırıya Uğradığı İddiası

"Tunceli'de Beş Adet Portatif Tuvalet için Resmi Açılış Töreni Düzenlendi"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklanan haftanın yalanları bültenini okumak için tıklayınız