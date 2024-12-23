Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan doruğa ulaştı! Dün gece yayınlanan bölümde, 1 milyon TL değerindeki büyük ödül sorusu ekrana geldi. Yarışmayı izleyen milyonlar, bu kritik sorunun cevabını merak ediyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı ne? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur? İşte cevabı!

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU VE ARMASINDA, TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN GÜNEŞİN ETRAFINDAKİ 16 YILDIZIN TEMSİL ETTİĞİ 16 TÜRK DEVLETİ ARASINDA HANGİSİ YOKTUR?

A) Batı Hun İmparatorluğu

B) Harzemşahlar

C) Avar İmparatorluğu

D) Anadolu Selçuklu Devleti

DOĞRU CEVAP: Anadolu Selçuklu Devleti yer almadığından doğru cevap D şıkkıdır.