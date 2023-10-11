8-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu hakkındaki araştırmalar sürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu hangi kanalda? Sorusu gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu hangi kanalda? Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu nereden, hangi kanalda üzerinden izlenir?

Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu hangi kanalda? Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu nereden, hangi kanalda üzerinden izlenir?

Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu hangi kanalda? Sorusu, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanını canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Alanya'dan İstanbul'a 8 gün, 8 etapta Türkiye'nin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini canlı olarak yayınlayacak kanal araştırılmakta. Peki, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu hangi kanalda? Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu nereden, hangi kanalda üzerinden izlenir?

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU HANGİ KANALDA?

Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu Eurosport ve TRT Spor kanalları üzerinden canlı yayınlanacak. Böylece 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanını canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar Alanya'dan İstanbul'a 8 gün, 8 etapta Türkiye'nin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini izleyebilecek. Etkinlik 8-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TRT SPOR YILDIZ FREKANS DEĞERLERİ NELERDİR?

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 11958

Polarizasyon : V

Sembol oranı : 27500

FEC : 5/6 (SD/HD)

TRT SPOR YILDIZ HANGİ KANALLARDA?

Digiturk : 87. kanal

D-Smart : 86. kanal (HD)

KabloTV : 242. kanal (HD)

Turkcell TV+ : 71. Kanal

tivibu : 85. Kanal

Vodafone TV : 72. kanal (SD)

Buna ek olarak "trtspor.com.tr" adresinden kanalı ücretsiz izleyebilirsiniz.