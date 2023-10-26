Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı, Resmi Gazete'de yayınlandı. 26 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de alınan kararlar ve ilanlar merak konusu oldu. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, atamalar listesi ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete 26 Ekim atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 26 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 26 Ekim 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı", Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

NTV'nin haberine göre, programda para politikası ve enflasyon başlığı altında yeni tedbirlere yer verilirken, enflasyonu artıran tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Bu amaçla öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.

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