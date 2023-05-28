Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! (CANLI TAKİP) 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nereden takip edilir?
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Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması bugün gerçekleşti. Peki 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nereden takip edilir? İşte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları!
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması bugün gerçekleşti. Peki 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nereden takip edilir? İşte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları haberimizde...
CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI
Sandıkların saat 17.00'de kapanmasına müteakiben oy sayımına başlanacak. Yayın yasağının kalkmasına müteakiben ise Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları buradan ve Haberler.com seçim sonuçları sayfasından paylaşılacaktır.