Cumhurbaşkanlığı 2. Tur astrolog tahminleri ve yorumları ne? Astrolojiye göre 2. Tutu Erdoğan mı kazanacak, Kılıçdaroğlu mu?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlandı. Seçim sonrası seçmen sayıları hakkında detaylar araştırıldı. Peki, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur astrolog tahminleri ve yorumları? Astrolojiye göre 2. Tutu Erdoğan mı kazanacak, Kılıçdaroğlu mu?