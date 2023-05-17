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Cumhurbaşkanlığı 2. Tur astrolog tahminleri ve yorumları ne? Astrolojiye göre 2. Tutu Erdoğan mı kazanacak, Kılıçdaroğlu mu?

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur astrolog tahminleri ve yorumları ne? Astrolojiye göre 2. Tutu Erdoğan mı kazanacak, Kılıçdaroğlu mu?

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Türkiye'de milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlandı. Seçim sonrası seçmen sayıları hakkında detaylar araştırıldı. Peki, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur astrolog tahminleri ve yorumları? Astrolojiye göre 2. Tutu Erdoğan mı kazanacak, Kılıçdaroğlu mu?

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.37, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.99, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.21 olarak görülüyor. İlk tur sonrası 2. Tur hakkında tahminler yapıldı. Peki, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur astrolog tahminleri ve yorumları? Astrolojiye göre 2. Tutu Erdoğan mı kazanacak, Kılıçdaroğlu mu?

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR ASTROLOG TAHMİNLERİ VE YORUMLARI NE?

Astrolog Didem Şarman: "2. turda muhalefetin şanslı olabilme ihtimali yüksek olabilir" demişti.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur astrolog tahminleri ve yorumları ne? Astrolojiye göre 2. Tutu Erdoğan mı kazanacak, Kılıçdaroğlu mu?Astrolog Didem Şarman

Tarotcu Meltem : Selim Gülgören Show'a katlan Tarotcu Meltem "Seçim 2. tura kalırsa kim kazanır sorusuna " Kılıçdaroğlu kazanacak. Farketmeyecek, sonuç değişmeyecek hiçbir şekilde." yorumunu yapmıştı. (Kaynak: Nokta TV)

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur astrolog tahminleri ve yorumları ne? Astrolojiye göre 2. Tutu Erdoğan mı kazanacak, Kılıçdaroğlu mu?Tarotcu Meltem

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