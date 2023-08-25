Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sınırlarımızı kuşatmak için kurulan senaryoları Büyük Taarruzdaki o kararlılıkla yırtıp attık" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Büyük Taaruz'un 101'nci yıl dönümünde 'Türkiye Yüzyılı' mesajı: "Türkiye yüzyılı olarak sembolleştirdiğimiz yeni dönemde...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sınırlarımızı kuşatmak için kurulan senaryoları Büyük Taarruzdaki o kararlılıkla yırtıp attık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Büyük Taaruz'un 101'nci yıl dönümünde ' Türkiye Yüzyılı' mesajı:

"Türkiye yüzyılı olarak sembolleştirdiğimiz yeni dönemde hedefimiz, daha müreffeh bir Türkiye"

AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Taaruz'un 101'nci yıl dönümü kutlama töreninde yaptığı konuşmada ' Türkiye Yüzyılı' hedefine dikkat çekerek, "Türkiye yüzyılı olarak sembolleştirdiğimiz yeni dönemde hedefimiz, daha müreffeh bir Türkiye ve etrafında barış, istikrar ve refah kuşağı oluşturmuş Türkiye'dir. 40 yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadele harekatlarımız olmak üzere, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı operasyonları icra edilmiş, sınırlarımızı kuşatmak için kurulan senaryoları Büyük Taarruzdaki o kararlılıkla yırtıp attık" dedi.

Yılmaz, Büyük Taarruz'un 101'nc yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Yılmaz, program çerçevesinde önce taarruzun planlarının yapıldığı Atatürk Evi'ni ziyaret edip ardından burada İzmir'e doğru yola çıkan atlı birlikleri yolladı. Sonrasında Yılmaz protokol üyeleri ile birlikte zafer yürüyüşüne katıldı. Yılmaz sonrasında ise Şuhut Şehir Stadyumunda yapılan törene katıldı.

Tören Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanatçıları ile İstanbul Türk Halk Müziği ve Modern Folk Topluluğu gösteri sundu. Yaklaşık 140 sanatçının sunduğu 'Kurtuluş Savaşı'nı anlatan gösteri büyük beğeni topladı.

Gösterilerin ardından konuşan Yılmaz, savaşta canlarını veren kahramanları rahmetle yad edip, hatırladıklarını ifade etti. Yılmaz, "Milletimize bu zaferi armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, birinci meclisimizin kıymetli üyelerini ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle yad ediyorum. Hatıralarını asla unutmayacağımız şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Birinci Dünya Savaşında yaşanan tüm acılara rağmen pes etmeyen ve dayatmaları elinin tersiyle iten tek bir millet vardı. Aziz milletimiz, işgallere karşı Kuvay-ı Milliye hareketini başlatmış; Kurtuluş Savaşı ile destansı bir mücadele ortaya koymuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe yazdırdıkları gibi, önce Sakarya'da ardından da Afyonkarahisar'da düşmanı amansız bir şekilde bozguna uğratmışlardır" dedi.

"Engelleri, Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde, milli mücadeledeki o şuurla aşmaya devam ediyoruz"

Türkiye'nin bugün yine geçmşte olduğu gibi önüne çıkan engelleri tek tek aştığını vurgulayan Yılmaz, "101 yıl önce burada var olan o gözü kara ruh canlılığını korumakta ve o istiklale yürüyen yürekler bugün toplumumuzda çarpmaktadır. Büyük Taarruzla, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran yolu açmış ve ardından Cumhuriyetimizi kurmuş olmakla birlikte, istiklal ve istikbal mücadelemiz bitmemiştir.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda önümüze çıkarılan engelleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milli mücadeledeki o şuurla aşmaya devam ediyoruz. Türkiye'yi çok daha güçlü, daha müreffeh ve her alanda bağımsız hale getirmek için durmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

"Savunma sanayide bu yıl sonu itibarıyla beklentimiz 6 milyar dolarlık ihracat"

Türkiye'nin potasiyelini üst seviyelerde kullanılabilen bir ülke haline geldiğini belirten Yılmaz, ayrıca savunma sanayinin bu yıl sonu itibarıyla ihracat beklentisinin 6 milyar dolar olmasının beklendiğini kaydederek şunları söyledi:

"Milli mücadele çok zor şartlar altında, imkansızlıklara rağmen başarıya ulaşılmıştır. İman varsa, irade varsa, Allah'ın izniyle imkan da vardır; biz her zaman buna inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde bu anlayışla hareket ederek hayali dahi kurulamayan nice başarıya, nice zafere imza attık. Bir yandan geçmişteki ihmallerin telafisini gerçekleştirdik, diğer yandan hak, hukuk, adalet ve özgürlük alanlarında milletimizin mağduriyetlerini giderecek reformlar yaptık. Böylece ülkemizi, potansiyelini üst seviyede kullanabilen bir yere getirdik. Özellikle geçmişte yaşadığımız tecrübelerden ders çıkararak savunma ürünlerinin tasarımında ve üretiminde tam bağımsızlık yolunda ilerliyoruz. Türkiye, savunma ürünlerinde 20 yıl önce yüzde 80 oranında ithal ediyorduk bugün bu oran yüzde 20'lere kadar gerilemiş durumda. Savunma sanayi sektörü, 3 bine yakın firması ve 80 bini aşkın çalışanıyla ülkemiz ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri haline gelmiştir. Savunma sanayi bu yıl sonu itibarıyla beklentimiz 6 milyar dolarlık ihracat."

"Hedefimiz, daha müreffeh bir Türkiye"

Terörle mücadelede Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarının yapıldığını anımsatan Yılmaz, bugün Türkiye'nin sınırlarının kuşatılması için hazırlanan planların Büyük Taarruzdaki o kararlılıkla yırtılıp atıldığını söyledi. Yılmaz, "Böylece başta 40 yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadele harekatlarımız olmak üzere, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı operasyonları icra edilmiş; ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda sınırlarımızın içinde ve dışında büyük başarılar sağlanmıştır. Sınırlarımızı kuşatmak için kurulan senaryoları Büyük Taarruzdaki o kararlılıkla yırtıp attık.

Ülkemize yönelik çifte standartları ve hakkaniyetsiz yaptırım tehditlerini de milli mücadele ruhuyla yıkıp geçtik. Türkiye yüzyılının bir hedef olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmesi, bizlerin el ele, gönül gönüle vermesine bağlıdır. Türkiye yüzyılı olarak sembolleştirdiğimiz yeni dönemde hedefimiz, daha müreffeh bir Türkiye ve etrafında barış, istikrar ve refah kuşağı oluşturmuş Türkiye'dir" dedi.

Konuşmaların ardından Yılmaz tarafından Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na kutlamaların hazırlanmasında gösterdiği başarıdan dolayı teşekkür plaketi verildi.