Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli zammı ve 1000 TL'lik banknot açıklaması bir süredir gündemde yer almakta olan konular arasında bulunuyor ve araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanları çalışmalarını sürdürürken, 5 bin lirada uzlaşı sağlandığı öğrenildi. Uzmanlar bu rakamın enflasyon karşısında ezilen emeklilere az da olsa nefes aldıracağını söylüyor. İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli zammı ve 1000 TL'lik banknot açıklaması!

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI VE 1000 TL'LİK BANKNOT AÇIKLAMASI!

Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin şikayeti artınca hükümet düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonların geçim sıkıntısını azaltmak için talimat vermesinin ardından çalışmalar başladı. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, emekliye bir seferlik ikramiye verilmesi gündemde. Kulislerde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emekliye bayram ikramiyelerinin dışında üçüncü ikramiye verileceği konuşuluyor. Masadaki rakam ise 5 bin lira.

HÜKÜMET EMEKLİLER İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Hükümet temmuzda memnun edemediği emeklilerin gönlünü almak için çalışmalarını hızlandırdı. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli zammı öncelikli ele alınacak konulardan biri olacak. Emekliye zammın yanında bir de ikramiye müjdesi geliyor.

5 BİN LİRADA UZLAŞI SAĞLANDI

Bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayramlarda ödenen ikramiyelerden hariç, bir üçüncü ikramiye ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hazırlık yaptığı öğrenildi. Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

"ENFLASYONA KARŞI KORUNMADA RAHATLIK SAĞLAYABİLİR"

İkramiye çalışmasıyla ilgili CNN Türk'e konuşan ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu gerçekten kendi başına oldukça önemli bir nokta. Bu süreç içerisinde enflasyon karşısında durum da ortada. Böyle bir ikramiye konuşuluyor. Bunu yerinde buluyorum. Toplamda 15 milyon emekli var. Bunun bütçeye getireceği yükü de bir taraftan konuşmak gerek. Tüm bunlara rağmen şu anda enflasyon karşısında geliri azalan kesim var. Bunların desteklenmesi lazım. İlave ikramiyeler enflasyona karşı korunmada rahatlık sağlayabilir." dedi.